Luis Díaz se despidió de Liverpool: así fue el emotivo mensaje recordando su paso por Anfield

El nuevo jugador del Bayer Múnich, Luis Díaz, terminó su paso por Liverpool y no se guardó las emotivas palabras que publicó en sus redes sociales en agradecimiento a su antiguo club, dejo claro que los lleva a todos en el corazón, en especial a su compañero Diogo Jota “Nunca lo olvidaré”.

El colombiano, que llegó como una apuesta del técnico Jürgen Klopp en enero del 2023, se logró consolidar como un extremo disruptivo en el futbol británico y se convirtió en una de las figuras del club. “Tres años y medio que atesoraré para siempre” así definió el jugador su paso por el equipo de Anfield, Inglaterra.

El jugador de Barrancas, Guajira, se va del cuadro inglés con cinco títulos en su palmarés, ganó una Premier League (2025), una FA Cup (2022), dos Copas de la Liga de Inglaterra (2022, 2024) y una Supercopa (2023). Aunque el balance es muy bueno para Lucho Díaz, el jugador destaca sus experiencias en el equipo más allá de lo conseguido: “No solo por los trofeos que ganamos, sino por la unión y la amistad que lo hicieron posible”.

El jugador, de 28 años, agradeció a sus compañeros, entrenadores y todo el plantel de Liverpool con la siguiente frase: “He conocido gente increíble, compañeros fabulosos, entrenadores que me ayudaron muchísimo y una afición extraordinaria.” También reconoció que no todos los procesos son perfectos, y agradeció la honestidad brindada por el club en cada momento “Hubo altibajos, como siempre, pero siempre hubo verdad. Como debe ser en una familia.”

Luis Díaz, que fue criticado en redes sociales por no asistir al funeral de su excompañero Diogo Jota, jugador que falleció en un trágico accidente automovilístico en España el pasado 3 de julio, aseguró que lo llevara siempre en su corazón y nunca lo olvidara. “Habría sido la despedida perfecta si no hubiéramos perdido a uno de los nuestros de forma tan trágica.”

Geraldine Ponce, esposa de Luis Díaz, agradece a Liverpool

La esposa del jugador colombiano, también aprovecho sus redes sociales para agradecer al club británico por todo lo aportado en su familia y en especial la llegada de su nueva integrante. “Llegamos siendo tres, nos vamos siendo cuatro… y con el corazón lleno. Hoy le decimos adiós a un club que nos abrazó desde el primer día, que nos hizo sentir en casa, que nos permitió soñar en grande y vivir momentos que guardaremos por siempre.”

El paso de un jugador por un equipo de futbol no es solamente individual, por el contrario, busca la consolidación sólida de la familia y el bienestar integral, sin duda la familia Díaz Ponce se llevó lo más gratificante en su paso por Anfield.

“Pero más allá del fútbol, me quedo con lo que construimos fuera de la cancha: la vida que formamos aquí, las personas que se cruzaron en nuestro camino, las risas, los aprendizajes, los días buenos y los no tanto. Liverpool fue testigo de nuestros sueños cumplidos. Por eso, este club siempre será parte de nuestra historia” así lo mencionó Geraldine Ponce.

Liverpool y sus emotivas imágenes como despedida del colombiano

El equipo británico también rompió la frialdad que los caracteriza y paso del formalismo a una galería de los mejores momentos del colombiano en su club. En un principio, la primera publicación fue muy corporativa donde informaba del traspaso de Lucho a Bayern Múnich donde mencionó: “Todos en el Liverpool FC agradecen a Luis por todas sus contribuciones durante su estancia en el club y le desea lo mejor para el futuro".

Pero con el paso de los minutos el mensaje en las redes sociales de los Reds se llenaron de emotividad y agradecimiento hacia el colombiano que formó parte de su plantel, durante tres años y medio, así mismo los hinchas también inundaron los comentarios con lindas frases de agradecimiento.