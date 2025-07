Concejal León entregó detalles sobre los confusos hechos en los que resultó herido

Cúcuta

El concejal Guillermo León Báez se refirió durante las últimas horas al ataque del que fue víctima por parte de su propio hijo, en medio de un episodio de esquizofrenia.

Por medio de un audio narró los momentos de angustia vividos y entregó un parte de tranquilidad sobre su estado de salud a pesar de las heridas.

“Tengo un hijo que tiene problemas de esquizofrenia. Lo recogí de su estudio, y en un momento de, no sé, de ataque de la enfermedad. Empezó a atacarme con un arma blanca, con un cuchillo. Yo iba manejando, perdí el control del carro. Tenía que forcejear con el carro y con mi hijo tirándome puñaladas. Afortunadamente logré controlarlo. Lo controlé, me tiré a la silla atrás. El cinturón de seguridad casi no me dejó mover. El cinturón de seguridad fue un tema complejo, porque yo me iba a salir de la sala izquierda como conductor, pero el cinturón no me dejó, no lo pude abrir en el momento” dijo el concejal Guillermo León.

La rápida reacción de la comunidad, las autoridades y los organismos de socorro permitió que se atendiera oportunamente el caso y brindar la asistencia necesaria al concejal.

“Por fortuna logré voltearme y controlar a mi hijo para que no me siguiera cortando. Tengo muchas, varias cortadas de cuchillo en el cuerpo, pero por fortuna no afectaron mis órganos. Todos sabemos las circunstancias, que es por un tema psiquiátrico, que pasaron estas cosas” puntualizó el corporado.

Aprovechó para agradecer la solidaridad de toda la ciudadanía, su movimiento político y sus compañeros de la corporación Concejo de Cúcuta.