Usuarios claman por atención en las IPS de Cúcuta

Cúcuta

Continúa el viacrucis de los usuarios de la salud por la falta de atención en diferentes IPS de la ciudad de Cúcuta frente a la falta de pago de las EPS.

Afirman que el panorama es muy complicado, ya que no saben qué va a pasar con ellos, con sus tratamientos y con su salud en general.

“Encontré el panorama muy difícil, unas señoras con niños enfermos, bastante malos, enfermos y no les dan solución, ni en la 13, ni en la 15 dan solución, entonces necesitamos que los jefes, los dueños de esa EPS, que son los que están allá en las oficinas encerrados, que den solución a esto, porque la platica sí se la descuentan a uno por la derecha” dijo a Caracol Radio Eduardo Granados, uno de los usuarios afectados.

También piden que se solucione la falta de pago al personal de la salud, ya que esta ha sido una de las causas de las suspensiones de servicios en algunas IPS.

“Uno entiende sobre eso de que la gente con hambre no trabaja, pero sí nos hemos visto muy afectados, me mandan para la principal, para la 15, me atendió un señor ahí, le digo necesito que me atiendan, que me den solución a esto y me dijo, no señor, pues si usted quiere, lo mandamos para La Samaritana, pero yo no vivo en Los Patios” puntualizó Granados.