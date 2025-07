Respeto la justicia pero nos queda una desazón: gobernador de Bolívar sobre condena a Álvaro Uribe

El mandatario de los bolivarenses, Yamil Arana, se refirió a la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras un largo proceso por soborno y fraude procesal.

El gobernador aseguró que pese a no conocer en datalle la sentencia, esta decisión se habría tomado con base a unas personas que no cuentan con la credibilidad y que incluso, tienen un pasado judicial.

“Respeto la independencia entre las ramas del poder, nosotros hacemos parte del ejecutivo; respeto lo que acoja o lo que dictamine la rama judicial pero sin duda alguna, nos queda una desazón, nos queda una preocupación. El fallo yo no lo he podido revisar detalladamente, pero parece que se le cree más a unas personas que no tienen por qué creérsele, unas personas que no han actuado bien en la vida”, destacó Arana Padauí.

Así mismo, al término de un evento realizado en el sur de Cartagena, dijo que estará pendiente a ver cómo avanza el proceso.