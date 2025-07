Familia atacada por integrantes del Ejército en Cúcuta exige claridad en lo ocurrido

Cúcuta

Continúan los reparos por parte de la defensa de la familia que se vio inmersa en una grave situación con el Ejército Nacional en la vía que comunica hacia el corregimiento de El Pórtico en la zona rural de Cúcuta.

Seis civiles que se movilizaban en una camioneta resultaron siendo atacados a disparos por parte de integrantes de las fuerzas militares en hechos que son materia de investigación, pero a pesar de las solicitudes hechas por los afectados, no han logrado obtener ninguna respuesta de la institución alegando fallas eléctricas o en el sistema.

“Empezamos a tratar de radicar oficios, tanto la Procuraduría, Defensoría, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todo lo que tiene que ver directamente con la Fiscalía General de la Nación y el Ejército, todas las dependencias recepcionan y reciben dicha información, pero la única que se abstiene directamente de recepcionar las solicitudes que se habían establecido, inclusive los poderes y demás, es el Ejército Nacional, alegando que el día de ayer no tenían y no prestaban el servicio porque había un problema de fluido eléctrico y no podían radicar información” dijo a Caracol Radio Ernesto Jaimes Chía, abogado defensor de la familia afectada.

El jurista dio a conocer que la información que están solicitando es importante para el proceso que se adelanta de esclarecimiento y lo único que necesitan es “el nombre de los funcionarios, de los servidores que iban dentro de esa camioneta. Tenemos información que dentro de esa camioneta siempre tiene que ir uno oficial o un suboficial encargado de las actuaciones que se despliegan o se realizan por cada uno de los uniformados, donde se precisa también qué placas de ese vehículo era el que estaba utilizando, si era la institución, a quién estaba asignado directamente a ese rodante, lo más importante aún, hora de salida, hora de ingreso directamente de ese rodante”.

Insisten en la necesidad de atención desde el mismo Ejército Nacional para el acompañamiento de las víctimas de esta confusa situación, que tiene a una mujer entre la vida y la muerte, y ha generado grave impacto psicológico en dos menores de edad.

“Lo primero es que la institución se coloque en la posición de ellos y humanitariamente les brinde todas las garantías del caso. Ayer la institucionalidad a través de sus superiores, en vez de salir a precisar que efectivamente se estableció un incidente, lo que empiezan es a justificar que en ese sector hay presencia de grupos al margen de la ley, que había una información que dentro de la camioneta iban dos personas que tenían antecedentes con procesos vigentes, lo que es una mentira completa, eso ya está finiquitado, ya se terminó, hay decisiones judiciales que acreditan y soportan eso. Lo que se trata simplemente es decirles que humanitariamente coloquen toda la institucionalidad para que estén pendientes de ellos” puntualizó Jaimes Chía.

Se espera una pronta respuesta frente a la información solicitada al Ejército para identificar a los responsables de este hecho y así dar claridad sobre lo ocurrido.