Desde la Asamblea de Caldas afirman que el contralor deptal se elegirá sin dilación en octubre

Manizales

De acuerdo al cronograma, el 8 de octubre de este año se elegirá al nuevo contralor general de Caldas, pero antes, el 31 de julio, los más de 70 aspirantes presentarán el examen del proceso de elección, por ese motivo, el presidente de la asamblea, Alberto Bedoya, solicita el apoyo del ministerio público y autoridades para que se desarrolle sin contratiempo.

“Ha habido polémica en años anteriores y el caso más reciente en que el actual contralor estuvo solo en la última parte del periodo constitucional, por eso desde febrero comenzamos a ejecutar el proceso de acuerdo al cronograma para que el 8 de octubre elijamos al contralor. El 31 de julio se desarrollará un paso muy importante para que los candidatos presenten el examen, por lo que pedimos acompañamiento de la procuraduría, defensoría y personería para que no haya suspicacia”, explica Alberto Bedoya, presidente de la Asamblea de Caldas.

Igualmente, el Presidente de la Asamblea de Caldas, pide la presencia policial para que el proceso sea transparente. Argumenta que en la pasada elección hubo una estrategia jurídica para dilatar los procesos. “No sé si sea el término adecuado porque no soy abogado, pero digamos que los jueces cayeron en ese juego y hubo una serie de medidas cautelares que no permitieron avanzar en la elección”.

¿Ha habido acciones constitucionales para la actual elección?

Según Bedoya, han tenido varias tutelas interpuestas por ciudadanos sobre la universidad encargada de realizar la prueba (Corporación Universitaria de la Costa) y otro ciudadano interpuso un derecho de petición que aceptaron, lo que demoró un poco el cronograma, pero retomaron el procedimiento. “Hay personas que no clasificaron en el primer filtro, algunas tutelas que no prosperaron, solamente hubo una medida cautelar, contestamos y nos dimos cuenta que el ciudadano no superaba los 20 años y tampoco coincidía el número de cédula, entonces se notan las malas intenciones de algunos en frenar este proceso”, señala el presidente Bedoya.

Después de la evaluación de los exámenes, se procederá a revisar los resultados, hojas de vida, experiencia, entre otros aspectos y por último, la terna donde se escogerá al próximo Contralor General de Caldas.