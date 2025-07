Santos aboga, en la ONU, por el reconocimiento del estado palestino

Jornada clave hoy, y mañana martes, en Nueva York, pues se desarrolla la Conferencia Internacional de Alto Nivel de las Naciones Unidas alrededor de “La solución pacífica de la cuestión de Palestina y la aplicación de la solución de dos Estados”.

La convocatoria corrió por cuenta de Francia y Arabia Saudí, y fue fundamental la declaración, el viernes pasado, del presidente francés, Emmanuel Macron, en el sentido de anunciar públicamente el reconocimiento de su país al estado Palestino, acto que se concretará en septiembre, en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Mientras en Colombia se agitan las aguas judiciales con la revelación del sentido del fallo de la jueza Sandra Liliana Heredia sobre el expresidente Uribe, paralelamente, en Naciones Unidas, otro expresidente tendrá un rol protagónico. Se trata del expresidente y premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, que será orador en su calidad de líder de Los Elders.

Como es de público conocimiento, Los Elders (Los Mayores), es una organización de carácter internacional, no gubernamental, integrada por un grupo de valiosos líderes globales, defensores de la paz, y de los derechos humanos. La convocatoria inicial para su establecimiento fue hecha en su momento por convocada por el líder anti apartheid Nelson Mandela y por Graça Machel (ha sido primera dama en más de una nación, por ser viuda de Samora Machel, presidente de Mozambique, y de Nelson Mandela, mandatario de Sudáfrica).

“El reconocimiento del Estado de Palestina puede ser un paso transformador hacia la paz”

En 6AM de Caracol Radio conocimos algunos apartes de lo que dirá el expresidente: “El reconocimiento del Estado de Palestina puede ser un paso transformador hacia la paz, en un momento en el que la región se ve consumida por una guerra devastadora”.

Santos hará “un llamado a los Estados miembros de las Naciones Unidas que aún no lo han hecho, para que den ese paso ahora. Felicito al presidente Macron por anunciar que Francia reconocerá a Palestina. Insto al Reino Unido —país al que tengo un especial aprecio por su apoyo al acuerdo de paz colombiano y por su rol como penholder (redactor inicial) en el Consejo de Seguridad— a unirse a Francia y darle impulso a esta iniciativa”.

Santos recordará en Naciones Unidas cómo se decidió a hacerlo durante su segundo mandato: “Tomé esta decisión en 2018 como presidente de Colombia. No lo hice para favorecer a una parte sobre la otra, sino para contribuir a crear condiciones de equidad, convencido entonces —como lo estoy ahora— de que, en el largo plazo, también es lo mejor para el pueblo judío, por el que siempre he expresado admiración y respeto. Lamentablemente, no puedo decir lo mismo del gobierno actual de ese país. Como manifesté en ese momento (cuando dije que) así como el pueblo palestino tiene derecho a construir un Estado independiente, el pueblo de Israel tiene derecho a vivir en paz junto a sus vecinos”.

“La cuestión de cuándo y cómo Hamás debe desarmarse o ser desarmado es, sin duda, fundamental”, sostendrá Santos. “Sé por experiencia propia —al poner fin a una guerra de más de 50 años en Colombia— lo delicado, pero esencial, que puede ser ese proceso”.

Santos cerrará su participación en la conferencia haciendo referencia al caso colombiano: “Por la experiencia de mi país en el conflicto con las FARC y otros grupos armados, sé que parecería más fácil hacer la guerra que hacer la paz. Pero este tipo de conflictos prolongados no pueden resolverse exclusivamente por medios militares”.