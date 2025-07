Justicia firme ante la presión: Mejores frases de Sandra Heredia en juicio de Álvaro Uribe Vélez

Colombia

El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, inició este lunes 28 de julio, a las 8:30a.m., con un discurso cargado de firmeza, imparcialidad y reivindicación de la justicia, la jueza 44 de conocimiento Sandra Heredia, encargada de la audiencia de lectura del fallo con una introducción destacada por su contenido ético, jurídico y simbólico.

Llamado a respetar el rol de la mujer en la justicia

“La toga no tiene género, pero sí carácter”: Entre las frases más características de la introducción, la togada no solo hizo una defensa de la independencia judicial, sino que también rechazó los ataques personales y machistas que ha recibido durante el proceso.

“En cada una de las etapas del proceso ha enfrentado con valentía incluso ataques machistas y cuestionamientos que no se habrían formulado quizá si quien decidiera fuera un hombre, evidenciando con cada acción que la toga no tiene género pero sí carácter, y que cuando una mujer administra justicia lo hace con el mismo rigor o incluso más que cualquier otro funcionario judicial.”

Llamado a la sensatez

Heredia dejó claro que el fallo no se trata de una decisión motivada por ideologías, simpatías o presiones externas, sino del cumplimiento estricto de la ley:

“Hoy, este juzgado no decide sobre un nombre, decide sobre unos hechos, y esa distinción es vital. El sentido del fallo (…) no tiene orientación política ni está atravesado por simpatías ni antipatías. Aquí no hay lugar para la sospecha ni para el cálculo electoral.”

Reconocimiento al papel de Álvaro Uribe durante el juicio

Heredia tuvo palabras de reconocimiento para el propio expresidente Uribe, hoy en calidad de acusado, destacando su disposición y respeto al proceso judicial, pese a la alta investidura que ostentó en el pasado como presidente de la república.

“Y a usted, ciudadano Álvaro Uribe Vélez, como parte, le reconocemos su presencia, su disposición procesal y el respeto a este juicio, porque a pesar de los honorables cargos que ha ocupado y de estar hoy sentado en la silla más difícil en este proceso (…) lo ha hecho siempre con la mayor gallardía y cordialidad, de la mano de su esposa, que devotamente ha estado a su lado.”

Llamó a la serenidad del país

“No será una victoria de nadie”: Ante un momento clave para la justicia colombiana, al tratarse del primer expresidente que enfrenta un juicio con el cual podría ser condenado, la jueza hizo un llamado a mantener la calma ante el resultado judicial.

“El fallo que se emite hoy no será una victoria de nadie, ni una derrota de otro. Será como debe ser, una respuesta del Estado a través de su justicia, a una controversia procesal (…) Por eso pedimos respeto, sensatez, y que este momento sea entendido con la altura y la madurez que merece.”

Esta audiencia, está marcada por un tono cuidadoso, y es calificada como histórica, no solo por la figura política que se juzga, sino por la solidez institucional con la que se ha llevado a cabo un proceso judicial que el país y la comunidad internacional siguen con atención, desde hace 13 años, cuando inició en la Corte Suprema de Justicia.