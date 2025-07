Intolerancia en Caldas: hombre es asesinado por otro con quien departía en una fiesta patronal

Manizales

En la vereda Guamal, en un asentamiento afro, en Supía (Caldas), se registró un homicidio, donde varias personas departían y en medio del consumo de licor hubo una discusión, uno de ellos le disparó a otro acabando con su vida.

“En medio de la celebración de las fiestas de Santa Ana, en un acto de intolerancia y que lamentamos, un sujeto le propinó tres disparos a Gonzalo Franco Gómez. Al parecer, tuvieron una discusión y el presunto agresor desenfundó su arma de fuego y quien dejó abandonado su vehículo y fue ubicado en un parqueadero del municipio y la policía lo busca para dar con su paradero”, manifiesta Héctor Mauricio Torres Álvarez, alcalde de Supía.

El mandatario municipal, agrega que esta clase de casos se deben reducir, no obstante, enfatiza que mezclar licor y armas no es positivo, ya que se debe trabajar en ese aspecto para mejorar la convivencia. Asimismo, pide a la gente vivir en sana armonía para que las cifras de homicidios disminuyan y, al parecer, el presunto responsable no es residente de dicho asentamiento. De esta manera, es el séptimo homicidio que se registra este año en el municipio del noroccidente de Caldas.

