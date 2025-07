Fue cerrada reconocida polvorería en Girón. Su propietario dice que fue injusto

Bucaramanga

Hay controversia por el cierre de una polvorería en Girón, Santander, luego de que el propietario del establecimiento comercial llamado Rayado, ubicado en Girón vía al aeropuerto denunciara que su negocio fue cerrado irregularmente de parte de las autoridades del municipio.

Comenta Óscar Rodríguez, propietario y representante legal del establecimiento, que llevan alrededor de cinco años funcionando en este lugar y que cumplen con todos los requisitos para la comercialización y operación legal de su negocio, que responde a la venta de artículos pirotécnicos categoría 1 y 2.

Sin embargo, dice el propietario, que se sienten perseguidos por la Alcaldía de Girón razón por la que decidieron pronunciarse de manera pública.

“Nosotros hemos tenido una persecución por parte de la administración municipal porque nosotros tenemos al frente otro establecimiento que es muy allegado a la administración. Entonces, hace dos años nos hicieron un cierre arbitrario, eso fue el 7 de diciembre día en el que hicieron un consejo de seguridad”, expresó Óscar Rodríguez.

¿Cuáles son los motivos del cierre?

De acuerdo con el propietario de Rayados, manifestó que todo se deriva de un querella interpuesta en su contra por el predio donde se encuentran ubicados.

“Este año el señor Elkin Eduardo Jaimes Bacca, compra un predio al lado. Entonces a él le vendieron diciendo que donde yo estaba pertenecía al lote de él. ¿Qué pasa? Se me presentó una querella por parte de las personas de al lado del lote donde dicen que yo estoy en perturbación, que él no era el dueño y que yo estaba en el lote de ellos. Entonces, a mí como quien dice, me robaron durante más de tres años yo pagándole arriendo a ellos", relató.

Agregó que lo que los argumentos que mencionan son falsos: “totalmente falso porque yo tengo los comprobantes de pago de los arriendos, tengo contratos y si él es como dicen ser el dueño pues él debería iniciar es una restitución del bien inmueble. Pero ¿por qué es el cierre? Porque Bacca construye su restaurante, ellos me sacan y pues le queda el espacio libre a la otra polvorería, que como es mano derecha del señor alcalde, pues funcionar como quien dice solo y por eso pues entonces se vino pues todo encima”.

¿Por qué denuncian persecución?

Oscar Rodríguez, propietario y representante legal del establecimiento comercial señaló que además del actual cierre, el cual consideran ellos, fue un cierre irregular, en otros procesos que adelantan también se han visto afectados.

“Pedí un uso de suelo para hacerme en otro lote, me lo negaron, inicié una licencia de construcción, me la negaron, o sea totalmente me cerraron las puertas aquí en la alcaldía. Entonces por eso pues yo he hecho estos vídeos porque pues el decir de la alcaldía es que yo no pago, que me quiero robar el predio, entonces por eso me he visto como en la obligación de defender los intereses de esto que es una empresa familiar”.

Escuchar aquí a Oscar Rodríguez, propietario de Rayados:

¿Qué dicen desde la Alcaldía de Girón?

Aunque desde la Alcaldía de Girón no se han pronunciado de manera pública, a Caracol Radio manifestaron desde la Secretaria de Seguridad y Convivencia que “este es un caso que adelanta la Inspección de Policía, donde una persona que no es propietaria de un predio, es querellada y en desarrollo de esta el inspector por transgresión a la ley 1801 toma la decisión de hacer un cierre definitivo y se confirma en segunda instancia”.