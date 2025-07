“El ministerio de la igualdad fue mal manejado”: Presidente Petro

El presidente Gustavo Petro en un extenso escrito en su cuenta de X, aseguró que se presentaron malos manejos en el Ministerio de la Igualdad y que la entidad no cumplió con el objetivo de reducir la discriminación

“No lo podemos violar. Creo que el ministerio de la igualdad fue mal manejado, se ha puesto en peligro inmenso su existencia y el totem quiere ser derribado por las fuerzas más oscuras de la extrema derecha, que ya lograron a través de la corte constitucional ponerle final normativo, usando una terrible acción del ministerio de hacienda dirigido por Ocampo", indicó el jefe de estado.

El mandatario hizo énfasis en la falta de ejecución de los dineros que ha tenido el ministerio y le contestó a la vicepresidenta y exministra de la Igualdad Francia Marqués, por la falta de recursos de la entidad.

“Lo que sucedió en estos años con el ministerio de la desigualdad no es que no se le dio oportunidad a la vicepresidenta heredera de una de las peores discriminaciones del mundo: la esclavitud negra, no. Eso no es cierto y es una calumnia contra el gobierno que deforma la realidad. El problema no es que no se dieron medios, se dio mucho dinero público: 2 billones de pesos, pero no se ejecutaron, quedaron guardados en los bancos en contravía de los necesitados y necesitadas. ¿Por qué? Por una incomprensión del proyecto político universal y por un problema cultural que personalmente le dije, a Francia y sus compañeros”., enfatizó Petro.

El presidente Petro aseguró que el ministerio no brindó los espacios pertinentes para realizar proyectos enfocados en la comunidad que durante años han sido discriminados.

Los más dicriminado(a)s deben ser los primeros y tienen todos los colores en su piel. Dejamos en estos tres años abandonadas a las mujeres trabajadoras sexuales, incluidas las web cam que son actrices porno, hay más de medio millón de mujeres jóvenes tratadas como esclavas hoy, y sin derechos laborales y dignidad en el trabajo, hay miles de transformistas en la calle, algunas que mueren de sida porque las abandona el estado, como hizo el distrito con la gran líder Diana Navarro, la transformista negra abandonada por una alcaldesa lesbiana, también discriminada. Por tanto, hay también discriminación entre discriminados”.

Petro aseguró que estos motivos impidieron la ejecución, y negaron proyectos para todos los demás grupos discriminados.