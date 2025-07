Desplazados del Catatumbo denuncian desalojo anticipado de los hoteles de Cúcuta

Cúcuta

Con miedo, angustia y sin saber a dónde ir, más de 300 personas desplazadas por el conflicto armado en la región del Catatumbo enfrentan hoy una nueva crisis, el inminente desalojo de los hoteles donde se hospedaban temporalmente en la ciudad de Cúcuta.

Recibieron una notificación que les generó una grave preocupación y que los llevó a trasladarse a la Alcaldía esperando respuestas de los funcionarios, ya que la extensión del contrato se esperaba hasta el 18 de agosto.

“Llegaron al hotel donde estábamos esta mañana y nos dijeron que teníamos que salir hoy a las 2 de la tarde a más tardar. En sí, les dijeron a los dueños del hotel que nos dieran desayuno y almuerzo. No hay cena para nosotros porque ya tenemos que retirarnos después del almuerzo. Hay casi 300 personas, entre niños, jóvenes y señores mayores. Hay siete hoteles que están esperando esa respuesta de que los van a sacar. Nos agarraron desprevenidos porque en realidad no sabemos a dónde ir, nosotros no conocemos aquí Cúcuta, a nosotros los trajeron a Cúcuta, nos metieron a este hotel y en realidad no sabemos qué hacer” dijo a Caracol Radio uno de los voceros de los desplazados.

La mayoría de ellos son familias con niños, mujeres embarazadas y adultos mayores que huyeron desde enero por la violencia que sigue azotando sus territorios.

“No vamos a ir a los albergues, entonces ¿para dónde vamos a agarrarnos ahora? y los que no podamos regresar, porque todavía está encendido en el Catatumbo. Que nos ayuden en todo lo que podamos, porque nosotros pensamos en los niños, yo tengo cuatro hijos, tengo a mi esposa, uno no sabe ni para dónde agarrar en este momento. Llegan y los tiran como un perro a la calle y el que tiene hijos entiende las cosas como son. Nosotros no sabemos para dónde agarrar, tenían que avisarnos” afirmó otro de los voceros de los desplazados.

Por lo menos 40 personas llegaron hasta la Alcaldía de Cúcuta a la espera de una reunión con funcionarios de la Personería Municipal.