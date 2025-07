Catorce conductores fueron encontrados borrachos en las calles de Ibagué

Ibagué

El fin de semana comprendido entre el 26 y el 27 de julio la Secretaría de Movilidad de Ibagué adelantó varios operativos de control con el objetivo de garantizar la seguridad vial y prevenir siniestros en las vías, pese a esto, se registraron varios e incluso con un salado de tres personas fallecidas.

De acuerdo con Giovanny Posada, director operativo de la Secretaría de Movilidad, se impusieron 184 órdenes de comparendo, de las cuales 14 fueron por conducir en estado de embriaguez, una de las conductas más peligrosas y recurrentes en las vías.

“Las demás infracciones obedecen a faltas como no portar el SOAT, no tener la revisión técnico-mecánica vigente, no usar prenda reflectiva y realizar transporte informal”, afirmó Posada.

¿Cuántos accidentes de tránsito se registraron en Ibagué?

El secretario de Movilidad, Ricardo Fabián Rodríguez, lamentó que tres personas perdieran la vida en siniestros viales ocurridos durante el fin de semana. Precisamente en la capital del Tolima se registraron 23 personas lesionadas, de las cuales 15 requirieron atención médica.

“Cada vida que se pierde en la vía es una tragedia que pudo evitarse. Reiteramos el llamado a los conductores y actores viales para que adopten comportamientos responsables, respeten las normas de tránsito y contribuyan a una movilidad segura para todos”, expresó el funcionario.