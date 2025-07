80 deportistas participaron en el Festival Fuerza Amurallada 2025 en Cartagena

Cartagena

Con la participación de más de 80 deportistas de Bolívar, Atlántico, Magdalena y Córdoba, y la presencia de figuras élite como Jeison López, medallista olímpico en París 2024, y Sebastián Olivares, campeón panamericano, se llevó a cabo el Festival de Levantamiento de Pesas “Fuerza Amurallada” 2025 en el Coliseo Chico de Hierro de Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El evento, organizado por la Liga Bolivarense de Levantamiento de Pesas, contó con el respaldo del Instituto Distrital de Deporte y Recreación –IDER–, como parte de su compromiso con el fortalecimiento de todas las disciplinas deportivas del Distrito.

Durante los dos días de competencia (26 y 27 de julio), atletas desde la categoría sub-13 hasta mayores participaron en las modalidades de arranque y envión, en un formato que buscó emular la estructura y nivel técnico de grandes torneos nacionales e internacionales.

“Con el respaldo del alcalde Dumek Turbay y Campo Elias Therán, hemos demostrado que Cartagena tiene la capacidad, la logística y el talento para organizar eventos de peso, que inspiran y proyectan a nuestros jóvenes”, afirmó Keidy Solórzano, presidenta de la Liga, quien también destacó el reconocimiento recibido por parte del presidente de la Federación Colombiana de Pesas y de otras ligas del país por la puesta en escena del festival.

Además de la competencia, el festival tuvo un componente formativo que marcó la diferencia: se realizaron charlas pedagógicas con los pesistas López y Olivares, quienes compartieron su experiencia con los niños y jóvenes presentes, ofrecieron consejos técnicos, y entregaron personalmente las medallas a los participantes. “Esto no es solo un torneo, es una fiesta deportiva y una herramienta para inspirar a nuevas generaciones”, aseguró Solórzano.

Jeison López, actual subcampeón olímpico, fue el gran atractivo del evento. Su cercanía con los atletas y su mensaje de disciplina, constancia y superación emocionaron a los asistentes. “Esta medalla me la entregó Jeison… eso no se me olvida nunca”, dijo uno de los niños participantes al final de la jornada.

Otro momento emotivo fue la presencia de Sebastián Olivares, pesista cartagenero del Barrio Loma Fresca que hoy hace parte de la Selección Colombia y viene de romper récord panamericano en los Juegos de Cali. Olivares hizo parte de las Escuelas de Iniciación y Formación Deportiva del IDER, un ejemplo claro del impacto que tiene este programa misional en la formación de talento local. Su crecimiento deportivo es testimonio del compromiso del Instituto con el desarrollo integral de los jóvenes a través del deporte.

Participaron diferentes clubes deportivos provenientes de Cartagena, San Juan Nepomuceno, Bayunca, Magangué, Barranquilla, Santa Marta y Montería. Todos los atletas recibieron kit de competencia, medalla conmemorativa y vivieron una experiencia cercana al alto rendimiento.

El Festival Fuerza Amurallada cerró con una tarima llena de orgullo, técnica, motivación y sueños por cumplir. Un evento que, de acuerdo a sus organizadores, con la ayuda institucional de la Alcaldía Mayor de Cartagena a través del IDER llegó para quedarse y crecer año tras año.