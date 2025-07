Más de 300 mil usuarios afectados por cierre de IPS Vihonco

Cúcuta

Los usuarios de la Nueva Eps le reclamaron a las autoridades sanitarias una respuesta frente a la incertidumbre por la prestación de sus servicios médicos ante el cierre de la IPS Vihonco.

Por esta situación están afectados más de tres cientos mil usuarios que no han encontrado la ruta de atención a sus solicitudes asistenciales.

“Hemos llegado y no hay nadie quien responda, ni quien nos diga quien nos va atender, a donde vamos a ir, si las clínicas también nos aseguran que no están atendiendo porque no pagan” dijo una humilde mujer

Otro afectado dijo ”acá no hay ni citas médicas, ni servicios médicos, ni atención de ningún tipo, quedamos a la deriva, parece que este gobierno lo que dijo lo va a cumplir, va a dejar estas empresas sin atención.."

Hasta el momento se desconoce quien asumirá la prestación de los servicios para esta alto grupo poblacional que quedó a la deriva por la situación que afronta esta IPS.