Grupos armados amenazan a gobernador y su familia en Caquetá

Neiva

La situación de orden público en el departamento del Caquetá es crítica. El gobernador denunció que ha sido amenazado por estructuras armadas ilegales. Señaló directamente a alias Calarcá, alias Albeiro Ramírez, alias La Morocha y alias Esteban, también conocido como El Pulpo. Según afirma, su vida y la de su familia están en peligro.

Las intimidaciones se han hecho a través de llamadas, mensajes de voz y de texto. Según el mandatario, han citado a miembros de su familia para imponerles condiciones personales. Agregó que habría ordenado su asesinato en el municipio de Cartagena del Chaira. Esto, como represalia por las constantes denuncias que ha hecho contra estas estructuras.

El gobernador Luis Francisco Ruiz, afirmo que “alias “Albeiro” opera desde la vereda 12 de octubre. Desde allí, he conocido, se orquestan delitos contra la población civil y mi familia. Ya envíe una carta al Ministerio del Interior denunciando estos hechos. Sin embargo, hasta el momento no he recibido una respuesta clara ni acciones visibles por parte del Gobierno”.

Por último, reveló que grupos armados robaron cuatro máquinas que pertenecen al departamento. Solo una motoniveladora ha sido recuperada, mientras que las otras continúan en manos de los delincuentes. Según explicó, estas están siendo usadas para actividades ilegales como la deforestación en Caquetá y el Meta. Agradeció a los medios por visibilizar la situación.