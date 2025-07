Cambio Radical responsabiliza a Petro de seguridad del gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz

Colombia

El partido Cambio Radical envió una carta al presidente Gustavo Petro en la que piden protección para el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz y su familia, quienes indican en los últimos días han sido objeto de graves amenazas por parte de estructuras armadas ilegales.

Según indican desde la colectividad en la misiva, Alias Calarcá, alias Albeiro Ramírez, alias La Morocha y alias Esteban, conocido como El Pulpo, ya han lanzado intimidaciones en contra del mandatario departamental.

“Hoy le escribimos no para rogar, sino para exigir lo que por ley y humanidad corresponde: protección inmediata y efectiva para el gobernador del departamento de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, y para su familia, quienes antier y ayer, han sido objeto de graves amenazas por parte de estructuras armadas ilegales. Alias Calarcá, alias Albeiro Ramírez, alias La Morocha y alias Esteban, conocido como El Pulpo, han lanzado intimidaciones claras, directas y reiteradas. Lo han hecho mediante llamadas, mensajes de texto, notas de voz y extorsiones”.

Desde Cambio Radical insisten en que estos hechos representan “una amenaza contra la institucionalidad, contra la democracia y contra la vida de un servidor público elegido por voluntad popular”. Así mismo, aseguran que aunque el Gobierno Nacional ya tenía conocimiento de las amenazas en contra del gobernador, “ha guardado silencio”.

Piden también desde la colectividad al presidente Gustavo Petro que “deje de gobernar a través de discursos, excusas y publicaciones en redes sociales”.

Señalan además que el país necesita “un gobierno que actúe, no que teorice. Un Estado que proteja, no que observe. Las promesas vacías no salvan vidas. Las excusas no detienen balas. La inacción, señor presidente, también es complicidad”.

Aseguran entonces en la carta que fue enviada al mandatario que “si al gobernador Luis Francisco Ruiz o a cualquier miembro de su familia les sucede algo, usted cargará con esa responsabilidad”.