¿Quién es el nuevo secretario de Educación de Ibagué?

Ibagué

La Alcaldía de Ibagué dio a conocer que asumió como nuevo secretario de Educación de la Administración Municipal, Diego Guzmán, profesional que lideró esta dependencia en el año 2013.

La alcaldesa Johana Aranda en medio de la posesión del nuevo funcionario destacó la experiencia, el conocimiento técnico y la visión humana que Guzmán aportará al fortalecimiento del sistema educativo local.

“Diego no llegó a este gobierno por ningún color ni recomendación política. Llegó porque cuando me reuní con el equipo, pregunté quién había dejado huellas. Porque sé que en lo público retroceder cuesta y los tiempos de adaptación son complejos. Muchos coincidieron en que había pasado un hombre que no solo dejó huella, sino que transformó el corazón de la Secretaría de Educación”, dijo Aranda.

Guzmán es profesional de la Universidad de Ibagué, especialista en Docencia Universitaria de la Universidad del Rosario y egresado del Colegio Nacional San Simón. Ha sido secretario de Educación de Ibagué y el Tolima, docente universitario y asesor en políticas públicas educativas.

“Agradezco profundamente a nuestra alcaldesa, la doctora Johana Aranda, por depositar su confianza en mí para liderar la Secretaría de Educación de Ibagué. Recibo este nombramiento con mucho honor, pero también con plena conciencia del compromiso que implica trabajar por el presente y el futuro de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes”, resaltó Guzmán.

En el mismo acto, Lorena Ortegón fue designada como nueva directora Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación, con la tarea de respaldar la ejecución eficiente de los recursos y proyectos del sector.