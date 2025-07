INFIHUILA alcanza vigilancia especial: más crédito y desarrollo para el Huila

No es un banco, su modelo de operación le permite destinar recursos. Foto Gobernación Huila.

Neiva

La reciente vigilancia especial por parte de la Superintendencia Financiera convierte a InfiHuila en el primer instituto regional del sur colombiano con este aval. Solo cuatro instituciones similares en todo el país contaban con esta supervisión. Este logro permite ampliar el portafolio de servicios, gestionar créditos y administrar recursos de entidades territoriales, lo que significa mayor solidez y autonomía para financiar proyectos estratégicos.

Gracias a esta nueva condición, el instituto podrá ejecutar recursos de redescuento junto a entidades como Finagro y Findeter. Esto representa una oportunidad para atraer inversión y financiar programas que impacten directamente a alcaldías, hospitales, y establecimientos públicos del Huila. Además, InfiHuila administrará recursos provenientes de estampillas como Pro-Deporte, Pro-Cultura y Pro-Anciano.

Según Adriana Marcela Valencia Cardona, comento que “antes de esta certificación, el instituto solo podía colocar hasta 22.000 millones de pesos. Con la nueva vigilancia, esa capacidad se triplica, lo cual dependerá del trabajo comercial que adelante la entidad. Además, la Gobernación del Huila podrá confiarle la administración de excedentes, fortaleciendo aún más la capacidad financiera regional”.

Aunque InfiHuila no es un banco, su modelo de operación le permite destinar recursos a entidades públicas o mixtas. Este avance también abre la puerta para expandir servicios a departamentos vecinos como Caquetá o Putumayo, donde no existen figuras similares. Así, este paso no solo representa un logro técnico, sino una nueva etapa para el desarrollo regional.<