Comunidad Barí exige mayor protección del estado en el Catatumbo

Cúcuta

La comunidad Motilón Barí pide de manera urgente fortalecer la protección a sus integrantes en la región del Catatumbo.

El llamado lo hacen después del homicidio de uno de los integrantes de esta comunidad en el municipio de Tibú en un ataque violento por actores que no han sido identificados, lo que deja en evidencia la vulnerabilidad de estas comunidades.

“Los actores armados llegaron, no se identificaron, tampoco supimos qué actores, por lo que pedimos a las autoridades competentes nos ayuden a investigar, averiguar sobre estos hechos cometidos el día sábado en el homicidio de nuestro compañero Diomedes Durán. No hemos tenido respuesta frente a los requerimientos que hemos desarrollado, no hemos tenido esa respuesta que hemos querido y que se pueda identificar qué actor armado y le decimos a los actores armados que han cometido este hecho, que se pronuncien y que sean sinceros al decir sobre los delitos que están cometiendo en contra del pueblo Barí” dijo a Caracol Radio Alexander Dora, vocero del pueblo Barí.

Aseguran que a pesar de las denuncias hechas, necesitan fortalecer las acciones de las autoridades.

“Nos ha tocado movernos a través de trabajos espirituales, más sobre todo los líderes y las autoridades, pues no han sido suficientes las medidas de protección que tenemos, por eso les pedimos a la Unidad Nacional de Protección que nos amplíe las medidas de protección al pueblo Barí, al resguardo Barí, a las 23 comunidades entre líderes, dirigentes y caciques que han exigido ese derecho de protección, que de una otra manera no ha sido suficiente las protecciones que hemos tenido por parte del gobierno como tal” puntualizó Dora.

Frente a la atención a las familias desplazadas, han tenido que volver a sus territorios por la falta de acompañamiento.

“Las familias han retornado sin garantías, hemos recibido algunas ayudas humanitarias, pero muy pocas. La situación en el Catatumbo es compleja, sé que los datos y los registros no se tienen porque la gente allá en el territorio tiene temor de hacer las denuncias, a emitir comunicados, pero nosotros como pueblo Barí estamos exigiendo ese respeto que siempre hemos querido en el territorio”

Insisten en la participación de sus líderes en las mesas de seguridad del departamento.