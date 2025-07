Claudia López recorre el Caribe colombiano con su ‘ruta de la energía’

Claudia López, candidata a la presidencia de la República, está recorriendo el Caribe colombiano, enfocándose en la situación de la energía en la región, como cortes de luz y altas tarifas.

Durante su travesía, llamada ‘ruta de la energía’, López explicó que la idea es que Colombia entera entienda lo que “está sufriendo” la gente con el tema energético.

“Cortes de energía en semejante calor, luz intermitente, nadie responde, tarifas carísimas y además el paro arrocero”, sostuvo López, quien contó que durante el recorrido se ha encontrado con bloqueos.

“Voy en mi tercer bloqueo, en el transcurso de cuatro días, pero también conversando con la gente y aprendiendo de sus temas, de las alternativas que hay. Y por eso yo quiero insistir. Al Caribe no se le puede dejar abandonado entre la inseguridad, y los cortes de luz, y las tarifas carísimas. Necesitamos en concreto producir todo”, indicó la candidata.

López también criticó la política energética del presidente Petro, que considera perjudicial para el Caribe al detener proyectos eólicos y prohibitivamente bloquear el uso de carbón y petróleo.

“Los proyectos eólicos de viento de La Guajira para tener energía limpia, todos parados. Consultas previas paradas, no dan licencia ambiental y en cambio paró de sopetón el carbón, paró de sopetón el petróleo. Y lo que hace eso es que la energía en generación cuesta más y por lo tanto después en distribución cuesta más y por lo tanto el último que paga, que es el usuario, paga más”, agregó.

Se montó en una bicicleta

A pesar de los bloqueos en el Cesar, Claudia ha dicho que cumplió compromisos, como en Becerril.

“Estuvimos en San Alberto donde había paro arrocero. De hecho, hoy estuve conversando con los camioneros y con la gente del paro arrocero que tiene un problema y es que hay que coordinar la producción. No le damos asesoría técnica, no le damos información, no planeamos la producción. La gente siembra a la loca sin saber cómo va a estar el mercado. Hay sobreproducción, cae el precio y todos pierden. Después de San Alberto llegué a Curumaní y en Curumaní también estaba parado, pero por temas de luz. Finalmente logré salir, un tramo lo hice en bicicleta, otro tramo lo hice en moto para poder cumplir el compromiso que tenía ayer en Chiriguaná”, alegó.