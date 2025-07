Gremio hotelero espera alta ocupación durante las Ferias de Cúcuta

Cúcuta.

En el marco de las Ferias de Cúcuta 2025, el presidente de Cotelco capítulo Norte de Santander, Hugo Santos, aseguró que el sector hotelero y turístico de la región se encuentra preparado para recibir a los visitantes y aprovechar el dinamismo económico que generan estas festividades.

Según explicó, la planeación comenzó con varios meses de anticipación y se ha trabajado de manera articulada con entidades como la Alcaldía, la Cámara de Comercio, operadores turísticos, y representantes de municipios vecinos como Villa del Rosario, Chinácota, Pamplona, Gramalote y Salazar de las Palmas.

“No solo estamos hablando del tema hotelero, sino también de un componente gastronómico, de bienestar, salud y seguridad, que hacen parte integral de la experiencia del visitante”, afirmó.

Santos señaló que la expectativa no se centra únicamente en el movimiento del fin de semana de ferias, sino en mantener una promoción sostenida del destino.

“Lo que buscamos es que la ciudad no viva un auge pasajero, sino que se consolide como un punto atractivo para el turismo todo el año. Queremos que la feria sea una vitrina de lo que somos capaces de ofrecer”, indicó.

Frente al comportamiento de las reservas, el presidente de Cotelco destacó que se ha registrado un aumento superior a cinco puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior.

Aunque reconoció que el mes comenzó con una demanda lenta, aseguró que en los últimos días se ha visto una tendencia positiva en las reservaciones tanto en alojamientos formales como informales.

Sobre el impacto económico esperado, Santos explicó que, si bien las actividades inician desde principios de semana, es entre viernes y domingo cuando se presenta el mayor movimiento de visitantes, especialmente en hoteles, restaurantes y comercios.

“Estas fechas tienen un efecto directo sobre la ocupación y el consumo. Ya vemos un repunte que beneficia a todo el ecosistema turístico”, añadió.

No obstante, mostró preocupación por la posible afectación del flujo binacional debido al cierre del puente internacional por elecciones en Venezuela, previsto para este fin de semana. “Aún no se ha confirmado el horario exacto del cierre, pero esperamos que quienes quieran ingresar a Colombia puedan hacerlo entre jueves y sábado en la mañana, de manera que no se pierda ese importante movimiento migratorio que normalmente se presenta durante las ferias”, concluyó.

Cotelco reiteró su compromiso de seguir impulsando estrategias de promoción turística y destacó la importancia del respaldo institucional para consolidar a Cúcuta y Norte de Santander como un destino competitivo y atractivo.