¿Qué está pasando en la sede de Medicina Legal en Barranquilla?: MinTrabajo abrió indagación

En medio de fuertes olores y múltiples quejas por demoras, varias familias han denunciado las condiciones en las que se encuentran los cuerpos de personas fallecidas que reposan en las instalaciones de Medicina Legal en Barranquilla. Los testimonios apuntan a problemas de refrigeración, retrasos en los procesos y un ambiente insalubre que estaría generando malestar y preocupación entre los ciudadanos.

Rosario Amador, una ciudadana que esperaba la entrega del cuerpo de su hermano, describió el ambiente como insoportable y cuestionó las condiciones sanitarias del lugar.

“La verdad es que esto está un poco maloliente. Y estas aguas afuera, me parece a mí que deben ser internas. Además, como que hace falta más frío para los muertos, porque esto es horrible, huele terrible. No se soporta el olor acá afuera. También es una negligencia que a uno le entreguen un cuerpo después de tres o cuatro días. No me parece”, dijo.

Amador hizo un llamado a las autoridades competentes para que se invierta en mejorar la infraestructura de refrigeración, con el fin de preservar adecuadamente los cuerpos y evitar un posible problema de salud pública.

“Los entregan casi podridos”

A estas denuncias se sumó la de un trabajador del sector, quien pidió no revelar su identidad. El hombre aseguró que los cuerpos son entregados en avanzado estado de descomposición debido a fallas en los equipos de refrigeración y a las demoras en el traslado.

“La gente se queja porque los cuerpos los entregan casi podridos. La verdad es que, cuando el cuerpo no lo traen directamente para acá, para Medicina Legal, sino que lo llevan a la URI, todo se retrasa. Te pongo un ejemplo: ayer mataron a un señor ahí, en la calle 30 con 29, a las dos y media de la tarde. Ese cuerpo lo trajeron ahorita, prácticamente más de 12 horas después. Y lo vienen entregando prácticamente mañana. Por eso los cuerpos están en descomposición: porque duran mucho para entregarlos”, explicó.

El trabajador indicó que esta problemática se ha intensificado durante los últimos seis meses. Asegura que, en algunos casos, los cuerpos son llevados directamente al cementerio sin pasar por una funeraria, debido a su estado.

Ministerio del Trabajo adelanta investigación

Fuentes le informaron a Caracol Radio que el Ministerio de Trabajo adelanta una investigación relacionada con esta situación. Sin embargo, este lunes los funcionarios enviados al lugar no lograron ingresar a las instalaciones.

La visita se programó para la tarde de este martes, donde se espera que se realice una evaluación a las instalaciones de Medicina Legal.

El reclamo de una familia: “¿por qué nos entregaron el cuerpo así?”

Caracol Radio conoció también el caso de Lorena Morales, quien denunció el estado en que fue entregado el cuerpo de su primo, Lino Rafael Arias Cantillo, de 44 años, fallecido el pasado 12 de junio. Morales relató que el deterioro del cuerpo era tal que solo cuatro miembros de la familia pudieron reconocerlo.

“Queremos saber por qué nos entregaron el cuerpo así. Pareciera que hubiera estado a temperatura ambiente. Se supone que, si se sabe que el clima de Barranquilla es fuerte y cálido, debería existir un lugar frío que preserve mejor los cuerpos, al menos para poder darles una cristiana sepultura. Es que ni al asesino más asesino se le ha quitado el derecho de tener un velorio, pero a mi primo sí se le quitó ese derecho”, expresó.

Además del impacto emocional por el estado del cuerpo, la familia manifestó su inconformidad por la falta de claridad sobre la causa de la muerte. Hacen un llamado urgente a las autoridades y a Medicina Legal para que revisen los protocolos de conservación y entrega de cuerpos.