Preocupación e incertidumbre por la falta de avances con las disidencias de las Farc

Catatumbo.

La carta enviada por el Frente 33 de las disidencias de las Farc al presidente Gustavo Petro, en la que cuestionan el modelo de paz total y aseguran que no entregarán las armas, no es vista como un hecho aislado.

Para Enrique Pertuz, director de Corporeddeh y defensor de derechos humanos en Norte de Santander, se trata de una evidencia clara del deterioro del proceso de diálogo con ese grupo armado.

En entrevista con este medio, Pertuz fue enfático al señalar que “este proceso está estancado”, y que la carta demuestra cómo se ha perdido la confianza en la negociación.

“Es una muestra de lo que ya se venía percibiendo en la región: no hay claridad, no hay avances reales, y parece que dentro del mismo equipo del Gobierno hay divisiones profundas que impiden que esto funcione”, afirmó.

El defensor también expresó preocupación por la falta de control sobre lo que está ocurriendo en la Zona de Ubicación Temporal (ZUT), cuya instalación estaba prevista en el Catatumbo. “No sabemos si hay hombres armados, si hay seguridad o si hay garantías reales. El proceso está en el limbo”, agregó.

Sobre el contenido de la carta, en la que el Frente 33 critica directamente al alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, Pertuz cree que es una señal de ruptura.

“Ese señalamiento al comisionado deja ver que hay una molestia estructural dentro del grupo, y que se sienten abandonados o incluso utilizados”, sostuvo.

Otro de los puntos que el defensor resalta es que, según la carta, no hay confrontación con el Eln. “Esto puede leerse de dos formas: o hay un pacto tácito para no enfrentarse, o hay una intención de no escalar el conflicto en esta zona. En todo caso, preocupa que en ese contexto, los únicos perjudicados sean las comunidades que siguen esperando resultados de una paz que no llega”.

Pertuz también pidió que la comunidad internacional y los países garantes actúen con urgencia. “Si no hay una reorientación de fondo, este proceso se cae. Y lo grave es que se cae en un territorio que necesita con urgencia salidas al conflicto armado. El Catatumbo y Norte de Santander no aguantan más fracasos en procesos de paz”.

La paz total, al menos con el Frente 33, parece estar tocando fondo. Y desde el territorio, voces como la de Pertuz lo advierten con claridad.