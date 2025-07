“No hay medicamentos”: continúan denuncias de usuarios de EPS por desabastecimiento y abandono

Las quejas de los usuarios de las EPS Mutualser y Novasalud continúan creciendo debido a la escasez de medicamentos y al trato poco prioritario hacia los adultos mayores.

Caracol Radio realizó una visita a las instalaciones de la droguería Audifarma y a la sede de Mutualser, donde se pudo evidenciar la situación que enfrentan los ciudadanos: decenas de personas hacen largas filas desde muy temprano con la esperanza de recibir sus medicamentos. Sin embargo, al llegar su turno, son informadas de que los medicamentos están agotados o no han llegado.

“Lo que pasa aquí en Soledad es que, en la mayoría de las sedes de Audifarma a las que uno va, nunca están los remedios; siempre hay agotados. Lo mandan a uno a otras sedes de Audifarma. Bueno, allá encuentra uno los remedios. Lo preocupante es que las personas que estamos en el Sisben, que se supone estamos con el Estado porque no tenemos dinero, tenemos que gastar dos, tres, hasta cuatro pasajes”, dijo Lorena, una usuaria afectada.

A este panorama se suman casos como el de Orlando Durán, quien asegura tener medicamentos pendientes desde hace meses, situación que lo ha obligado a sacar dinero de su bolsillo para costear sus medicinas.

“Yo tengo cuatro medicamentos pendientes desde hace cuatro meses. He venido aquí varias veces y siempre me dicen que no hay remedio, que no hay remedio. Incluso, aquí en La Farmacia me dijeron que ni los buscara, porque no los había. Me tocó ir a comprarlos, y los compré. Los traje aquí y les dije: ‘Miren, que no hay pendientes. Aquí está la droga, aquí la tengo, la compré por 40 mil pesos’”, agregó.

Priorizar a los adultos mayores

Además de la falta de medicamentos, los usuarios denuncian la ausencia de trato preferencial hacia personas mayores. En las sedes de atención, no hay distinción en el orden de atención según la edad o condición de salud. Adultos en estado avanzado deben permanecer de pie durante horas mientras esperan para ser atendidos.

“El llamado que le hago al gobierno es que tenga más calidad humana para la salud y para nosotros, los de la tercera edad. Estamos ya cansados. Desde esta mañanita estamos aquí desde las 5 de la mañana. No puede ser así. La salud es lo primordial, tanto para uno como para el gobierno”, expresó la usuaria Cecilia Zanabria.

Ante este panorama, la comunidad exige una respuesta inmediata por parte de las EPS involucradas y de las autoridades competentes, con el fin de garantizar el suministro oportuno de medicamentos y una atención más humana, especialmente para las poblaciones más vulnerables.