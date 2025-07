José lleva 17 años trabajando en el reparcheo de las calles de Cúcuta

Cúcuta

Durante cerca de dos décadas el señor José Luis García ha trabajado de forma independiente en el reparcheo de los huecos en las diferentes vías de la zona céntrica de Cúcuta.

Desde el momento en que llegó a la ciudad hace 17 años, vio en esta práctica un sustento para su familia y una oportunidad de aportar a la imagen de la capital nortesantandereana.

“De eso he vivido 17 años y me pareció bien, claro a uno los mismos carros le colaboran y depende de la moneda que le dan a uno, 100, 200 pesitos, a veces pasan y no me dan nada y me molestan pero yo no les pongo atención. Agradecido, me gustaría tener la malla vial bien, yo soy reciclador del mismo material, pero no es lo mismo como echar algo bien bacano, algo nuevo” dijo a Caracol Radio José García.

Expresó que “me gusta ver la malla vial buena, y la gente me agradece, hay gente que me dice dónde están los huecos, me dice dónde está el material y yo traigo el material, traigo aceite, lo pico, le echo aceite y a veces dicen que le echan candela, pero no es igual”.

Desde las cinco de la mañana inicia esta labor diaria a la que se comprometió a su llegada desde el departamento del Cesar, y aunque algunas veces ha tenido apoyo, afirma que solo han sido promesas incumplidas de quienes se aprovechan para hacer política.

“Hay veces cuando están en la política, que me buscan, me dicen, me prometen y cuando llega el día la votación ya se olvidan de mí, y yo digo, no tiene que ser así, porque si ellos me dicen que me dan herramientas, aunque sea un metro de asfalto día por medio, pues sería bendiciones, mejor porque es material nuevo, pero eso no ha sido posible”.

Pero José no deja que esto frene su labor, sigue saliendo a diario con su motocicleta, y una canasta donde lleva sus herramientas, muy bien cubierto del sol y esperando la colaboración de los conductores que se ven beneficiados por sus arreglos. De esta manera se gana la vida, y ha logrado sacar adelante a su familia, con un trabajo honrado y que le aporta de gran manera a esta ciudad.