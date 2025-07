Director de la UNGRD, recriminó a Alfredo Saade; le dijo que “Ya está bueno de payasadas”

Un nuevo cruce de palabras entre funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro se presentó en las últimas horas. Los protagonistas fueron el Jefe de Despacho, el Alfredo Saade, y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo.

El jefe de despacho publicó en su cuenta de X lo siguiente: “haré todo para que el nombre del Presidente Petro sea postulado en el 2026. La inepta oposición fue (como siempre) incapaz de rebatir el extraordinario discurso del presidente Gustavo Petro, lo único que saben es destilar veneno por la boca”.

Estas declaraciones se dan, luego de diversas manifestaciones de los contradictores al Gobierno en la instalación del Congreso el pasado 20 de julio, sobre todo de la representante a la Cámara, Lina Garrido.

Pero de manera inmediata obtuvo una respuesta de Carrillo, quien comenzó con vehemencia: “¡Ya está bueno de payasadas!”.

“Usted no es un opinador o un tuitero cualquiera, es el jefe de despacho del Presidente de la República. Su obligación legal y moral es respetar la constitución y la ley, en Colombia no hay reelección, el mismo Presidente ha dicho muchas veces que no le interesa", escribió Carrillo.

Le recriminó “Si su trabajo es lambonear el del gabinete es cumplirles a los colombianos, su incansable búsqueda de atención nos genera problemas a todos, si le gana la pulsión activista pues: Levántate y vete. Y no se le olvide que esos a los que hoy llama ineptos, fueron los que lo avalaron en sus aventuras políticas: Cambio Radical y Centro Democrático. De verdad que no le queda este showcito”, resaltó el director de la UNGRD.

El presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado acerca de las intenciones de su jefe de Gabinete, pero en otras ocasiones, ha manifestado que no tiene ninguna intención de buscar la reelección.