David González sobre el debut de Millonarios en la Liga: “No existe otro objetivo que ser campeones”

Finalmente, Millonarios debutará en la Liga colombiana 2025-II, el equipo azul se estrena este miércoles por la tercera fecha en el estadio Metropolitano de Techo, cuando visite a La Equidad. Los dos primeros partidos del equipo Embajador, ambos en El Campín, fueron aplazados.

En la previa del encuentro, el técnico David González ofreció unas declaraciones. El entrenador antioqueño habló sobre cómo han sido las semanas de trabajo previo al debut, se refirió a su rival de turno, ofreció disculpas a los aficionados por la eliminación pasada y recalcó que el gran objetivo del semestre es conseguir la estrella 17.

¿Qué dijo David González?

Sobre el debut

“Ha sido un trabajo bastante positivo, aprovechando, sin decir que era lo ideal la suspensión de los partidos, nos dio más tiempo para hacer más cosas, para aceitar un poco la idea, para que los muchachos que recién están llegando y no tenían muy claros ciertos conceptos los vayan interiorizando y se vayan acoplando lo más rápido posible al equipo, para poder, desde las primeras fechas, con la intención de nuestro único objetivo que es ser campeón”.

Sobre La Equidad

“Equidad es un equipo con muchos cambios, salieron muchos jugadores, llegaron muchos jugadores nuevos y eso lleva tiempo. Para poder hacer que un equipo funcione con tantos cambios se necesita bastante información, muchas sesiones de entrenamiento. Inició con un empate en casa, perdiendo por fuera, tiene ahora la necesidad de salir a sumar tres puntos. Nosotros simplemente a tratar de mantener muchas de las cosas buenas que hicimos el semestre pasado, de ganar en una cancha donde ya sabemos hacerlo y esperando que todo sea de la mejor manera, que sea un buen inicio y podamos empezar de la mejor manera”.

El gran objetivo del semestre

“Sea cual sea la situación y en cualquier campo de la vida, cuando no se logran los objetivos, hay que levantarse, quitarse la tierra, volver a arrancar, con la cabeza en alto y eso es lo que vamos a hacer. Estamos todos dolidos por la forma que terminó el semestre anterior, apenados por no haber conseguido ese objetivo a nuestra gente, que es la razón de ser al final. Ya lo hablamos, hemos expresado nuestras disculpas a la hinchada y conscientes de que este semestre tiene que ser, no existe otro objetivo, otro punto por el cual ir a luchar que es llegar a la final y poder ser campeón”