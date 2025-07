Certero mensaje de Richard Ríos a Otamendi en Benfica, tras el cruce entre Colombia y Argentina. (Photo by LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images) / LUIS ROBAYO

¡Todo listo para que el sueño europeo de Richard Ríos comience! Este martes 22 de julio, el volante colombiano aterrizó en territorio portugués para presentar exámenes médicos y finiquitar todo lo relacionado a su fichaje por el Benfica.

Ríos, de 25 años, por fin logró concretar su salida del Palmeiras y ahora buscará hacerse un lugar en el equipo más grande del fútbol portugués para seguir en el radar de la Selección Colombia, cuadro del que es pieza clave para Néstor Lorenzo.

Le puede interesar: Millonaria oferta con la que Bayern Múnich busca convencer al Liverpool por el fichaje de Luis Díaz

Richard Ríos en las Eliminatorias con la Selección Colombia / Getty Images / Eurasia Sport Images Ampliar

Richard Ríos envía mensaje a Otamendi, tras fuerte cruce en el Colombia-Argentina de Eliminatorias

En el Benfica, Richard Ríos coincidirá con el capitán del Benfica, el internacional argentino Nicolás Otamendi, con quien mantuvo una acalorada discusión sobre el terreno de juego en el encuentro que disputaron en junio las selecciones de Argentina y Colombia en las Eliminatorias sudamericanas.

En aquel momento, tanto Otamendi como Nico González estaban sumamente enojados con algunos futbolistas colombianos. En medio de esto, Ríos se metió y le gritó al zaguero central: “Estás viejo, bobo, ya no te da ni para correr”.

Pues bien, tras bajarse del avión en suelo portugués y ante la nube de periodistas, Richard Ríos dijo: “Ahora vamos a ganar títulos juntos”, refiriéndose al campeón del mundo en Qatar 2022. Véalo a continuación:

🇵🇹 ¡RICHARD RÍOS YA ESTÁ EN LISBOA!



🇨🇴 El colombiano ya arribó a la capital de Portugal para unirse a Benfica.



🎤 Allí le preguntaron sobre su relación con Nicolás Otamendi y respondió:“Ahora vamos a ganar títulos juntos”



📻 #ElVbarCaracol pic.twitter.com/ZUfgqkOCix — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) July 22, 2025

Este jugador colombiano de 25 años se formó en las categorías inferiores de Flamengo y militaba desde 2023 en el Palmeiras, donde ha ocupado la posición de centrocampista y logró hacerse un nombre entre los mejores mediocampistas del continente.

Justamente sobre su salida del equipo, el entrenador Abel Ferreira sentenció en el más reciente partido del ‘Verdao’: "Sabíamos que Ríos se iba. Lo sabíamos. Ya lo dije... Así que reemplazarlo no fue muy difícil. Buscaremos un reemplazo si encontramos uno que cumpla con nuestros estándares.Si viene, no hay problema. Si no, buscaremos soluciones internamente".