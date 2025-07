¿Reubicación o retorno a sus territorios? Emberá deberán escoger condiciones del proceso de traslado

El futuro de la comunidad Emberá sigue siendo incierto, su relocalización a Ciudad Salitre no se ha definido, aunque el Distrito afirmó que este es un proceso que viene avanzando y todos los imprevistos que habían surgido se han superado con éxito.

El pasado viernes, un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca recalcó que habrá un plazo de tres meses, en donde hay tres caminos, el retorno de la comunidad, la relocalización o la integración local; no obstante, la prioridad, por ahora, sigue siendo el retorno.

En 6AM de Caracol Radio estuvo Isabelita Mercado, Alta Consejera para las Víctimas, Paz y Reconciliación de Alcaldía Bogotá, quien explicó qué pasará con la discordia de la ubicación en el predio de Ciudad Salitre.

“Nos encontramos en etapa de socialziación”

¿Ya se definió la situación de los Emberá?: “Todavía no está al 100% definido, estamos buscando cumplir un fallo judicial en el que se autorice trasladar a toda la comunidad que estaba en La Rioja, todo esto en condiciones de dignidad y otras condiciones que exige la tutela, los mayores obstáculos se han venido superando, en este momento nos encontramos en etapa de socialización con la comunidad Emberá y con la comunidad aledaña”.

¿Si ellos no quieren trasladarse, se deben quedar ahí?: “Es correcto, no podemos obligar a nadie a moverse a un espacio donde no quiera. El plan B sería que ellos retornen, hablamos de un retorno de más de 1.200 personas y es una solución mucho más estructural, la relocalización implica otro tipo de términos, hoy tendremos una reunión con el Distrito para analizar algunos detalles”.

Larga espera para el retorno: “Ellos llevan entre 3 y 4 años esperando una solución definitiva para su situación, el retorno sería algo bastante positivo, cuando esta situación se da, el alcalde pide que no solo se haga el acompañamiento, sino que asuma una posición veedora porque se deben realizar unas garantías, hemos ido más de cinco veces al territorio y hemos enviado una serie de derechos de petición, seguimos empujando el crecimiento”.

Las palabras del edil de Teusaquillo: “Me parece un poco desafortunada esa intervención, el secretario de Gobierno ha estado en espacios de diálogo con la comunidad, yo también, como les digo, estamos en la etapa de socialización y entendemos las preocupaciones de los vecinos, sabemos lo que implica la situación y en ese sentido, cualquier relocalización de la comunidad tendrá un acompañamiento permanente. Habrá una construcción de un plan de entorno, en donde hablaremos con los vecinos y escucharemos sus inquietudes, la Bogotá que estamos construyendo es en torno a la multiculturalidad que apoya la inclusión, esto lo logramos con acuerdos de convivencia”.