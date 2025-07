Ministro Montealegre defendió el proyecto de Paz Total y se fue contra Juan Manuel Santos y Otty Patiño

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre salió en defensa del proyecto de ley con el marco para la denominada Paz Total, que ya fue radicado en el Congreso de la República, y que reúne las normas para lograr el desarme, la desmovilización y la reintegración de los grupos armados ilegales.

El sometimiento de temidos cabecillas se lograría a cambio de una serie de beneficios que han causado controversia en distintos sectores, que no han ocultado su desacuerdo con lo que consideran un “premio” a los responsables de graves crímenes.

Los beneficios que daría el proyecto a jefes criminales que se sometan:

Grupos armados: “Las penas van a oscilar entre 5 y 8 años. Son penas alternativas privativas de la libertad”. (Aplicaría para el ELN y la disidencias).

“Las penas van a oscilar entre 5 y 8 años. Son penas alternativas privativas de la libertad”. (Aplicaría para el ELN y la disidencias). Crimen organizado: “Tendrán beneficios parecidos a los de la justicia premial. Rebajas de pena entre el 40 y el 60%”. (Clan del Golfo y bandas criminales locales).

“Tendrán beneficios parecidos a los de la justicia premial. Rebajas de pena entre el 40 y el 60%”. (Clan del Golfo y bandas criminales locales). Manifestantes procesados: “A ellos se les va a hacer una rebaja de pena del 70% de la pena impuesta o de la pena imponible”. (Jóvenes de la primera linea).

Montealegre, jefe de la cartera de justicia, aseguró que la iniciativa funciona como “una política de lucha contra el narcotráfico en Colombia a través de los mecanismos de justicia premial”.

“La primera llave la abre el Gobierno al indicar qué grupos están en proceso de negociación. La segunda llave la abre la Fiscalía cuando comienza el acuerdo donde los jefes del grupo indiquen cuál es el programa para desmontar gradualmente la estructura”.

“Los pactos de La Habana no son el fin de la historia”: Montealegre a Santos

Eduardo Montealegre arremetió contra el expresidente Juan Manuel Santos por sus criticas a la iniciativa que sera discutida en el legislativo.

“Los acuerdos de La Habana no están escritos en piedra, que los acuerdos de La Habana no pueden fosilizar futuras negociaciones de los conflictos armados en Colombia. Son muy respetables los criterios de Juan Manuel Santos, valoro todo el trabajo que ha hecho por la paz, se ganó merecidamente el premio Nobel de la Paz, pero los pactos de La Habana no son el fin de la historia. (...) si Juan Manuel Santos se opone a este proceso de paz, lo va a castigar la historia”.

“Es inconcebible que Otty Patiño se convierta en un francotirador de la paz”: Montealegre

“A mi me parece que es absolutamente inconcebible que Otty Patiño se convierta en un francotirador de la paz”: Eduardo Montealegre también arremetió contra el Comisionado de Paz por sus cuestionamientos al proyecto que impulsa el Gobierno para sentar a capos en la ‘paz total’.