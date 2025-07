“Fui engañada con un supuesto trabajo, me salvé de milagro”: Mujer secuestrada en Manizales

Manizales

La mujer secuestrada hace unos días en Manizales, manifestó que fue engañada con un supuesto trabajo que le ofreció su captor. Explicó además que en un descuido pudo comunicarse con un amigo que se encontraba en Antioquia y quien alertó de inmediato al Gaula Militar.

Un hombre al parecer cercano a una amiga la contactó para que fuera a su casa y se quedará ciudadano unas cosas en su vivienda, sin embargo, al otro día del trato este hombre se obsesionó con ella y dijo que a partir de ese momento debía ser la mujer de él.

“Quedamos toda la noche en la casa de él y me pagaba. Yo estaba en una fiesta y amanecida. Una amiga me dijo que íbamos a ir a un parche y llegamos a la casa de él y había dos amigos más conocidos de ella y ahí fue cuando yo conocí al muchacho. Me ofreció un trabajo y no que no me quería pagar”; comentó la mujer secuestrada

En ese momento inició el calvario y algunas prácticas sexuales que afectaron la integridad de esta víctima que estuvo tres días secuestrada en una vivienda del barrio Samaria. La mujer se comunicó con un amigo de Antioquia él llamó al Gaula y posteriormente coordinaron el rescate a través del celular de la mujer retenida, quien activo el GPS y se pudo volar en un descuido del captor

“Me dijo que no, que ya era de él, que yo ya era de él, que yo ya era su mujer. Yo le avisé a un amigo que estaba en Medellín y el llamó al Gaula”, comentó la mujer

El captor fue enviado a la cárcel con una medida de aseguramiento, al parecer el presunto secuestrador estaba obsesionado con la víctima y había planeado este secuestro