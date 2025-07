20 de Julio en Antioquia: Gobernador y alcalde llaman a la paz sin beneficiar a criminales

Antioquia

Durante los actos conmemorativos del Día de la Independencia este 20 de julio, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, coincidieron en un llamado a defender la democracia, respaldar a la fuerza pública y rechazar cualquier forma de negociación que implique beneficios para estructuras criminales.

Desde Medellín, el alcalde Gutiérrez fue enfático al señalar su respaldo a las víctimas y a la defensa de la institucionalidad.

“Porque mientras algunos desde el poder abrazan a los alias que tanto daño le han hecho a Colombia, nosotros estamos del lado de las víctimas, de quienes alcanzaron la libertad y de quienes hoy la defienden con honor. Estamos del lado de nuestra fuerza pública. Mientras unos atacan las instituciones, nosotros las defendemos. Mientras algunos coquetean con el autoritarismo, nosotros sostenemos la democracia con hechos, no con discursos vacíos y llenos de odio”, expresó el mandatario local.

Por su parte, el gobernador Andrés Julián Rendón, desde Turbo, destacó la labor de la fuerza pública y recordó su deber de actuar dentro del marco constitucional.

“Nosotros elegimos construir la paz, pero una paz no entendida como aquella que contemporiza con el crimen, sino una paz que se impone gracias al esfuerzo de todos y cada uno de ustedes con seguridad, con justicia y con oportunidades sociales como las que reclama este territorio. Nosotros, queridos soldados y policías, paisanos y amigos, estamos concentrados en eso. Nos eligieron para construir y no para acabar con lo que tanto nos ha costado conseguir. Nos eligieron para solucionar y no para entorpecer”, señaló el gobernador Rendón.

Los mandatarios reafirmaron su compromiso con la democracia en Colombia y una paz que se construya con justicia, respeto por la ley y sin impunidad, asegurando que trabajarán por el mejoramiento de la calidad de vida de los antioqueños durante su gobierno.

Conmemoración del Día de la Independencia

En Medellín, el evento central fue un desfile militar de 3,7 km que recorrió las calles de la ciudad desde el Aeroparque Juan Pablo II hasta Plaza Mayor, con la participación d más de diez instituciones, entre ellas el Ejército Nacional, la Policía, la Defensa Civil, los Bomberos Medellín y grupos de scouts.

Mientras que el sector Playa Dulce, en el Distrito de Turbo, en el Urabá antioqueño, con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se hizo un homenaje al mar de Antioquia, con una demostración de la Armada Nacional en la que se desplegaron las capacidades para la protección del río Atrato y el Golfo de Urabá; y se realizó la entrega de condecoraciones con la Medalla Atanasio Girardot.