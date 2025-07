“Se han radicado más de 600 tutelas contra el presidente Petro”: presidente del Consejo de Estado

JUSTICIA

En diálogo con Caracol Radio el presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, se refirió al polémico decreto 0799 que le quita la competencia exclusiva a esta corporación para conocer de las tutelas contra el presidente de la República.

El presidente de esta alta corte dijo de forma tajante que es un decreto que genera incertidumbre.

“Genera una señal al país de incertidumbre. Es un decreto que no se acompaña con la búsqueda del interés general y de la necesidad de fortalecer los mecanismos de control democrático al poder público. Este es un decreto cuyas invocaciones también nos generan dificultades de entender", indicó el magistrado.

Para el presidente de la corporación, al instaurarse una tutela contra el presidente Petro, debería el órgano de mayor jerarquía dentro de lo contencioso administrativo encargarse de su trámite.

“No resulta proporcionado que se le elimine esta competencia al Consejo de Estado y se le entregue a unos jueces del circuito que para mí, por supuesto, me merecen la mayor consideración. Pero lo que hay que entender aquí es si resulta razonable que el juez de la más alta dignidad de un Estado, digamos, no resulte conveniente que a su turno sea un tribunal de la más alta dignidad del Estado el que conozca las tutelas, me parece que ahí hay un problema de proporcionalidad y razonabilidad", puntualizó Álvarez.

El decreto del gobierno acumula 8 demandas

El presidente de la corporación reveló que a la fecha a la Sección Primera han llegado 8 demandas que piden tumbar este decreto.

“Se han formulado ocho demandas contra el decreto. Dos senadoras de la República, la senadora Paloma Valencia, la senadora María Fernanda Cabal y ciudadanos también del Común han formulado demandas contra este decreto y algunas han solicitado la suspensión provisional como medida cautelar”, dijo el presidente de la corporación.

¿Qué tanto se tutela a un presidente?

Según el magistrado, en declaraciones dadas a Caracol Radio, desde que inició el gobierno de Petro han instaurado en su contra más de 600 tutelas. De ahí la importancia que sea el más alto tribunal de los contencioso administrativo el que las revise.

“A decir verdad, las tutelas tienen un impacto en la medida de los derechos que se controvierten”, indicó el presidente de la corporación.