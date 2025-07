Autoridades investigan hallazgo de tres cadáveres en La Dorada: no serían naturales del municipio

Manizales

El hecho del hallazgo de tres cuerpos con impactos de arma de fuego en el corregimiento de La Dorada (Caldas) es materia de investigación por la policía y la Sijín. Según las primeras indagaciones, dan cuenta que los cadáveres fueron abandonados en ese lugar, pero no ultimados allí, según Misael Ortiz, secretario de Gobierno del municipio caldense.

“Podemos decir que estos cuerpos no fueron ultimados en el sitio, sino que los trajeron de otro lugar, dentro de las investigaciones, los fallecidos no son naturales de La Dorada, sino de Honda (Tolima), presuntamente”. El funcionario, hace un llamado a las autoridades departamentales y nacionales a redoblar esfuerzos con el objetivo de que no se incrementen los actos de violencia en el Magdalena Caldense.

“Hacemos un urgente de llamado a la Secretaría de Gobierno de Caldas, al Ministerio del Interior, ejército y policía a redoblar esfuerzos y recursos necesarios que permitan fortalecer la seguridad en nuestro municipio y también lo decimos de manera contundente, no nos dejaremos de esos grupos delincuenciales, tendremos mano dura y haremos el trabajo que necesitemos para garantizar la seguridad de nuestros habitantes”.

Extraoficialmente, se habla de que, presuntamente, se escucharon varios disparos en la zona y después fueron encontrados los cadáveres de estas tres personas. De todos modos, las autoridades de La Dorada y Honda trabajan articuladamente para esclarecer lo sucedido, mientras las autoridades logran identificar a las tres víctimas.

Cabe recordar que el pasado 3 de febrero del presente año, el cuerpo de un hombre fue hallado en la vereda Doña Juana en La Dorada en circunstancias similares, es decir, con varios impactos de bala y, presuntamente, también fue dejado en el sitio, puesto que, al parecer, era natural de Antioquia.