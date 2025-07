Un hombre es encontrado sin vida en una finca en Anserma (Caldas) las autoridades investigan el caso

Manizales

El hombre, que aún no ha sido identificado, trabajaba como jornalero en una finca en el área rural en Anserma (Caldas), el dueño al percatarse de que él y su compañero no iban a desayunar, fue hasta el lugar donde dormían evidenciando el cuerpo del hoy fallecido, mientras que el otro trabajador no aparecía.

Le puede interesar: Sacerdote en Manizales denuncia millonaria estafa relacionada con el hermano de un obispo

Edwin Ramírez, secretario de Seguridad de Anserma, explica que la investigación se desarrolla para esclarecer lo ocurrido. “Esto sucedió en la vereda El Horro, donde una persona es encontrada sin signos vitales, al parecer, fue violentada por uno de los compañeros con quien compartía habitación. El dueño del predio avisó a las autoridades, a donde llegaron. Hasta el momento, se desconoce el paradero del segundo individuo”.

Le puede interesar: “ Gracias al GPS se logró localizar a joven secuestrada en Manizales”: Fiscalía

Ramírez, lamenta lo ocurrido, ya que afecta la seguridad en la población, puesto que se ha destacado frente a años anteriores, cuando no se registraban esta clase de hechos. “En aras de la tranquilidad, seguiremos fortaleciendo la seguridad en el municipio cooperando con la policía, el CTI y a la fiscalía para que estos casos no se maximicen. Destaco el comportamiento de la policía y la SIJÍN, que han realizado operativos y allanamientos llevando a procedimientos de captura permitiendo mejorar las condiciones de seguridad y convivencia”.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Manizales

Este es el primer homicidio que se registra este año en Anserma. Cabe recordar que en días pasados se presentaron otros hechos similares en Manizales, Filadelfia y Aranzazu.