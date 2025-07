Indígenas del Huila se suman al paro arrocero

Neiva

El resguardo indígena Páez Bache manifestó su apoyo al paro arrocero que se adelanta en la región. Según Tatiana Puente, vocera de la comunidad, han salido diariamente entre 20 y 25 comuneros a respaldar la protesta. Se ubican cerca del peaje en la vía Neiva-Bogotá como muestra de solidaridad con los productores. La comunidad también depende del arroz como sustento económico.

Además del respaldo al paro, los indígenas reclaman el incumplimiento de acuerdos por parte de las alcaldías de Neiva y Palermo. En el caso de Neiva, está en abandono un proyecto de riego que se inició en el gobierno anterior. La primera fase, con una inversión de 3.000 millones de pesos, ya fue entregada. Sin embargo, no ha sido liquidada ni se ha iniciado la segunda etapa.

¿Qué otros incumplimientos existen?

Tatiana Puentes, alcaldesa indigna, comentó que “el distrito de riego incluye una bocatoma y un tramo de tubería, pero no está funcionando. La obra no permite que el agua llegue a las áreas productivas del resguardo. La administración actual, encabezada por el alcalde Casagua, no ha retomado el proyecto. La comunidad exige que se continúe la inversión para poder fortalecer su producción agrícola”.

En el caso de Palermo, los reclamos apuntan a la falta de ejecución de recursos de regalías y participación. Aunque se han entregado proyectos y propuestas, no hay respuesta institucional. El resguardo espera que las movilizaciones presionen al gobierno local y nacional para dar soluciones.