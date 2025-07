Encuesta Bogotá Cómo Vamos revela alta desconfianza en instituciones pese a las denuncias ciudadanas

Bogotá D.C

La denuncia es una herramienta para los ciudadanos para notificar ante una autoridad competente sobre un hecho que podría ser considerado un delito.

En Colombia, las personas pueden denunciar, dependiendo del delito, ante la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otras entidades, para que se adelanten las respectivas investigaciones.

¿Los bogotanos denuncian?

De acuerdo con la encuesta de percepción ciudadana Bogotá Cómo Vamos, cada vez hay más bogotanos que denuncian delitos.

En 2020 el porcentaje de denuncia fue de 35,8% y pasó al 52% en 2024. Sin embargo, Bogotá Cómo Vamos y uno de sus socios, Fundación Corona, advierten que persisten brechas sociales relacionadas con la confianza en las instituciones.

“La denuncia es posiblemente uno de los indicadores que mejor evidencia la confianza que tenemos los ciudadanos frente a la institucionalidad que nos cuida. Cada una de las interacciones que hay entre la ciudadanía y las herramientas de denuncia, o la atención directa de un funcionario público, es una oportunidad para ganarse la confianza de ese ciudadano y generar un efecto multiplicador en las comunidades”, aseguró Felipe Mariño, director de Bogotá Cómo Vamos.

Desconfianza en las instituciones

Aún hay un alto porcentaje de bogotanos que no denuncian. El 54,2% aseguran que no lo hacen porque desconfían de que la denuncia sea una solución, mientras que el 31,4% afirma haber denunciado antes y no encontrar una respuesta.

Por su parte, el 8,7% indica que desconoce sobre los trámites para realizar una denuncia, mientras que solo el 5,6% siente temor por represalias.

“Creemos que entre más personas denuncien delitos en su contra, mejor podrá responder la institucionalidad en términos de justicia y de políticas públicas basadas en información real de lo que pasa en las calles. Para lograrlo, necesitamos avanzar hacia mecanismos de denuncia mucho más ágiles, accesibles y humanos ”, resaltó Diana Dajer, gerente de Participación Ciudadana de Fundación Corona.

Para la Fundación Corona, mejorar el mecanismo de denuncia es reforzar la confianza y por ende fortalecer la democracia para que haya respuestas efectivas ante situaciones de inseguridad.

Brechas poblacionales frente a las denuncias

Según los datos revelados en la encuesta, el 52% de los ciudadanos de estratos 5 y 6 afirmaron haber hecho la denuncia del delito, solo el 36% de los estratos 1 y 2 respondieron lo mismo.

Si se analizan los datos por sexo, las mujeres son menos propensas a denunciar, con un 38% frente al 47% de los hombres.

Como conclusión, el programa Bogotá Cómo Vamos recomienda a las autoridades reforzar la promoción de la denuncia, con estrategias que garanticen respuestas ágiles, eficaces y empáticas.

Además, se recomienda evaluar los resultados de las iniciativas actuales de la Alcaldía de Bogotá como ‘A Denunciar’ y ‘Asistencia Integral a la Denuncia’.