En el Huila tres municipios conmemoraran el grito de independencia este 20 de Julio

Neiva

En Neiva cerca de 800 hombres entre ejército, policía y civiles estarán en el desfile patriótico del 20 de julio, en Pitalito y Garzón serán cerca de 200 en cada población.

Son 215 años de la independencia nacional que se estará celebrando con un gran desfile militar policial y cívico por las calles de la ciudad de Neiva en la ciudad en el municipio de Pitalito y en Garzón. La conmemoración empezará desde el día 19 con el día nacional del héroe y sus familias, donde se rendirá homenaje a dos miembros de las fuerzas militares caídos en combate, uno de ellos de la Policía y otro del ejército.

El recorrido del 20 de Julio.

El recorrido tendrá la misma ruta tradicional, iniciando en la carrera cuarta con calle primera, sentido norte sur va avanzando por la calle décima tomando la carrera quinta subiendo por la calle 21 y finalizando en la carrera 16 en el batallón Tenerife e instalaciones de la Novena Brigada. El inicio de la conmemoración está previsto para las 7 a.m. con una celebración eucarística, luego a las 8:00 a.m. se realizará entrega de condecoraciones por parte de la gobernación y de la alcaldía de Neiva y a las 0:09 a.m. se dará inicio al gran desfile cívico militar en conmemoración de los 215 años de nuestra independencia nacional. Dio a conocer el coronel Henry herrera, comandante de la Novena Brigada.

La invitación es para disfrutar de una gran fiesta de identidad, asistiendo con banderas que nos identifiquen como huilenses, como colombianos, Izando el pabellón nacional y nos sintamos orgullosos de esta herencia y de esta descendencia de ser colombianos. Expresó el alto oficial.