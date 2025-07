Comunidad educativa protesta frente a la Alcaldía de Cúcuta por abandono de escuela

Cúcuta.

Con carteles en mano y en una manifestación pacífica, cerca de 80 personas -entre estudiantes, padres de familia y líderes- se congregaron frente a la Alcaldía de Cúcuta para exigir una solución urgente a la crítica situación de la sede Fátima, adscrita al colegio Alejandro Gutiérrez Calderón.

Raúl Acuña, representante del Consejo Directivo de Padres de Familia, denunció que desde hace casi dos años han venido solicitando a la Secretaría de Educación, la Alcaldía y la Oficina de Gestión del Riesgo una intervención estructural en esta sede, cuyo techo necesita una reparación urgente valorada en 30 millones de pesos.

“Tenemos los niños hacinados, en dos salones, recibiendo clases de primero a quinto y transición. No es justo”, reclamó Acuña.

Asegura que las autoridades alegan que la sede no tiene propiedad legal sobre el terreno, pero cuestiona por qué en administraciones pasadas sí se ejecutaron obras de mejora en la misma institución.

Además, criticó la falta de respuestas formales por parte de la Alcaldía: “Ayer me llamaron en la noche de Gestión del Riesgo ofreciéndome una ceja de eternit. Eso no es una solución. No se nos permite hacer arreglos porque la Secretaría de Educación no da permisos”.

La comunidad educativa ya presentó el proyecto técnico para intervenir el techo, pero aseguran que solo quedó en documentos sin ninguna gestión posterior.

Por eso, advirtieron que, si en los próximos ocho días no reciben una respuesta clara, realizarán un plantón general con las demás sedes del colegio.

“Esta es una protesta pacífica, pero si no nos escuchan, volveremos”, concluyó Acuña.