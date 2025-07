“Acabaron con mi vida”: madre de Alix González habla tras un mes de perder a su hija en Cartagena

Un 19 de junio de 2025 en Cartagena, se apagó la vida de una joven soñadora que a sus 20 años era el soporte económico para su familia.

Alix Valeria González Ramírez era hija única; universitaria, docente y bilingüe, con todo un camino por delante que se vio truncado tras el actuar del atracador que le arrebató su bolso, cuando viajaba en motocicleta sobre la transversal 54, cerca a la entrada del barrio Blas de Lezo.

En medio de las lágrimas y el dolor que dejó esta inesperada partida, su madre Delcy Ramírez, reclama celeridad en las investigaciones porque prácticamente un mes después, no hay una sola evidencia más allá de testimonios, que confirme la versión inicial de los hechos.

“Todavía no hay claridad sobre lo que le pasó a mi hija, las autoridades nos dicen que están trabajando; no hay un video que muestre lo que le pasó a ella. Acabaron con mi vida por eso le pido a la fiscalía, a policía, al distrito, que por favor no nos abandone, que la muerte de mi hija no quede impune”, dijo la mamá.

Mientras el ente acusador lidera las indagaciones del caso, la familia de Alix sigue recordándola como ese gran ser humano que fue.