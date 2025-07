Las donaciones a campañas políticas se hicieron a través de una empresa colombiana: Grupo Keralty

El presidente de la república, Gustavo Petro, realizó una alocución televisada el pasado martes 15 de julio, en ella, destinó unos minutos para calificar como “criminal en Colombia” al presidente del Grupo Keralty, Joseba Grajales.

Además, afirmó que tiene en sus planes ponerse en contacto con el Rey de España, Felipe VI, con quien pretende abordar el tema, pues el mandatario aseguró que Keralty, propietaria de EPS Sanitas, está involucrada en un robo sistemático de recursos públicos cuyo destino era el sistema de la salud.

Posteriormente, Joseba Grajales remitió una carta a colaboradores y prensa en donde calificó las acusaciones del presidente como una “campaña sistemática de desinformación, plagada de mentiras, calumnias e insultos”, sentenció que iniciará acciones legales penales y civiles en contra del mandatario nacional.

Juan David Riveros, abogado representante de Keralty, habló con 6AM de Caracol Radio y se refirió al origen de las donaciones a campañas políticas, además de confirmar la intención de Keralty por quedarse en Colombia.

¿La decisión judicial que permite a Keralty dejar de ser intervenida ya se dio?: “Aún no, la administración la sigue teniendo la Superintendencia Nacional de Salud a través del interventor designado, no se conoce el fallo de la corte, a medida que esto se desconozca, el Gobierno no puede indicar qué procede”.

“No tenemos claro que motiva al presidente”

¿Por qué Petro afirmó que Grajales es un ‘criminal’?: “Eso es un comportamiento que ha tenido el presidente, no tenemos claro que lo motiva, nosotros no vamos a caer en el juego de personalizar y descalificar a las personas porque lo que está en juego es el sistema de salud, definitivamente y mediante el comunicado emitido por Joseba Grajales, debemos continuar las acciones legales, el presidente tachó con todos los calificativos al grupo y de manera personal a Grajales, sin embargo, no tiene evidencia de que se haya hecho algo malo, sobre esto, confiamos en la justicia en Colombia, hemos presentado una denuncia por los delitos de injuria, calumnia y actos de discriminación ante el presidente”.

¿Grajales reconoce que apoyó a candidatos presidenciales?: “Ese es un tema que lo hemos descubierto, en primer lugar, respecto a las elecciones del 2022, los aportes que hizo una empresa del grupo, que es colombiana, Keralty SAS, constituida a inicios de los 90, donó 145 millones de pesos, repartidos en siete movimientos políticos, la donación más grande de ese dinero se le dio a Cambio Radical y Centro Democrático con 40 millones cada uno, a los verdes con 25 millones, la U 15 millones, Partido Liberal 10 millones, Alianza Social 10 millones y Justo y Libre 5 millones. No es cierto que pagamos a congresistas, las donaciones se realizaron en el marco de la ley, están registradas en la contabilidad de la compañía, nada se ha hecho de manera oculta, por debajo de la mesa, no se está buscando ningún favorecimiento, son donaciones simbólicas. No hay ninguna prohibición legal para que alguna compañía haya realizado las donaciones que se están mencionando”.

Las cifras que plantea Gustavo Petro: “Nosotros no hemos tenido la recuperación de la EPS, me llama la atención de la alocución del presidente algunas cosas que pueden aplicar, llama la atención que sobre la supuesta deuda, en la operación del sistema de salud, corresponde a 50 días de la salud en Colombia, no es algo desproporcionado, así como el presidente dice que la deuda son de 100 billones, no creo que sea cierto, aunque no tenemos los datos oficiales de la administración”.

Acciones legales: “Las tutelas aumentan cuando no se están prestando adecuadamente los servicios de salud, eso es clave, los demás indicadores no los tenemos definidos, lo que las EPS hacía con mucho rigor, como era pagar a su prestador, en la gestión de la intervención, esos tiempos se han aumentado de 35 días a 90 o 120 días, consideramos que la intervención ha sido nefasta, cuando tengamos los datos esperamos volver para confirmar el estado en la que recibimos la EPS”.

Petro no soltará a Keralty: “Nosotros llevamos en Colombia unos 40 años colaborando en el sistema de la salud, es lamentable lo que sucede con la actitud hostil del presidente, por encima de eso está el compromiso con la gente que ha confiado su salud a nosotros, por supuesto que seguiremos haciendo lo que esté a nuestro alcance para aportar la calidad y servicio a nuestros usuarios”.