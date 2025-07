¿Es viable unificar el pico y placa para motos en municipios del Atlántico?

La reciente propuesta de implementar un pico y placa unificado para motocicletas y motocarros en los municipios del Atlántico ha desatado una ola de opiniones encontradas entre expertos, autoridades y ciudadanos. Según el Instituto de Tránsito del Atlántico, la medida se basa en informes estadísticos actualizados de 2025, que evidencian un incremento sostenido en el flujo de motocicletas y motocarros en las vías del departamento, así como en los índices de accidentabilidad relacionados con estos vehículos.

Como antecedente, se recuerda la expedición del Decreto 000491 de 2017, que reguló la circulación de motocicletas de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. según el último dígito de la placa. Esta norma logró frenar la tendencia en crecimiento de la mortalidad por siniestros viales en 2018, año en el que, según registros oficiales, se salvaron 21 vidas gracias a la medida.

¿Cómo funcionaría la nueva propuesta?

La propuesta contempla un pico y placa estático para motocicletas en horario de 4:00 a.m. a 10:00 p.m., distribuido entre semana de la siguiente manera:

Lunes: placas terminadas en 1 y 2

placas terminadas en 1 y 2 Martes: 3 y 4

3 y 4 Miércoles: 5 y 6

5 y 6 Jueves: 7 y 8

7 y 8 Viernes: 9 y 0

Para los fines de semana, se plantea una rotación así:

Primer sábado del mes: 1, 3, 5, 7 y 9

1, 3, 5, 7 y 9 Segundo sábado: 2, 4, 6, 8 y 0

2, 4, 6, 8 y 0 Tercer sábado: 1, 3, 5, 7 y 9

1, 3, 5, 7 y 9 Cuarto sábado: 2, 4, 6, 8 y 0

Hasta el momento, los domingos quedarían exceptuados. En cuanto a los motocarros, la implementación aún se encuentra en evaluación, teniendo en cuenta que en municipios como Soledad ya existen regulaciones diferenciadas por colores.

Desde el Instituto de Tránsito se insiste en la “necesidad imperiosa” de retomar una regulación concertada frente a la alta siniestralidad asociada a motos y motocarros.

Experto analiza la medida

Aunque la regulación busca mejorar la movilidad, algunos expertos advierten que podría ser insuficiente sin acciones complementarias. Así lo indicó el especialista en movilidad Isidro Ruiz, quien llamó la atención sobre la necesidad de una estrategia integral.

“Es una medida que apunta más a regular temas asociados a la movilidad que a fortalecer la política para disminuir los siniestros viales en el departamento del Atlántico, en todos los municipios. Las cifras del año 2024 están por debajo de las cifras que, ya a julio —tal vez de 2025—, se han superado en casi un 30 %. En general, las motos en el departamento del Atlántico aportan el 60 % de los lesionados y los muertos en siniestros viales”, dijo Ruiz.

El experto también advirtió que la medida podría impactar a poblaciones vulnerables que dependen de las motos y motocarros para transportarse o trabajar.

“Esta medida tiene que ir acompañada del fortalecimiento de medidas preventivas, es decir, de educación y control. El problema es que, en el departamento del Atlántico, hay una falencia grave en cuanto a la regulación y el cumplimiento de las normas. Entonces, cuando los ciudadanos no se sienten vigilados o no perciben una autoridad con la capacidad suficiente para ejercer control, asumen conductas riesgosas, y eso aumenta la siniestralidad”, apuntó Ruiz.

Insistió en que la solución debe pasar por una política de largo plazo que combine control efectivo, infraestructura adecuada, pedagogía y cultura ciudadana.

Opiniones divididas entre los motociclistas

Las reacciones de los ciudadanos no se hicieron esperar. Varios motociclistas manifestaron su preocupación por la implementación de una medida que, según dicen, no contempla las diferencias entre la ciudad y los municipios.

“A mí me parece que es una medida un poco controversial, ya que el caos vehicular que se vive en los municipios no es el mismo que se vive en la ciudad. Sin embargo, ya sea por temas de seguridad, por mejorar el flujo del tráfico o simplemente por cuidar el medio ambiente, esperemos que todo sea para bien”, precisó Ronals Carrillo.

Otros consideran que, si bien la norma es oportuna, su efectividad dependerá del cumplimiento real y de campañas de concienciación.

“Es una medida adecuada para aquellos municipios donde las motocicletas representan un problema de movilidad. Por ejemplo, en Soledad se aplica el pico y placa desde hace muchos años, pero no existe una cultura de cumplimiento. Puede que en los demás municipios suceda lo mismo: que exista la ley y se establezca la norma, pero que no se cumpla por parte de las personas. Tendría que ser un tema de cultura, y un trabajo conjunto entre la alcaldía y la comunidad, para que realmente se implemente y no sea una ley más que queda sin cumplir”, expresó Andrés Álvarez.

Finalmente, algunos ciudadanos celebran la decisión. Es el caso de Levi Martínez, residente en el municipio de Galapa, quien señaló: “Esta medida ya la estaba pidiendo Barranquilla a gritos, pues la movilidad se ha vuelto un caos en toda la ciudad, a cualquier hora del día. Por eso, la verdad, yo apoyo la medida”.