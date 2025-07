Quedaron con lo que tenían puesto, campaña de solidaridad con damnificados del incendio en Quindío

Armenia

Las autoridades están solicitando a toda la comunidad quindiana apoyo para ayudar a las familias damnificadas del incendio estructural en el Corregimiento de Quebradanegra en Calarcá que dejó 30 familias damnificadas.

Ropa, elementos de aseo, alimentos no perecederos, agua potable, colchonetas, cobijas, concentrado para perros y gatos y demás artículos de primera necesidad, el Centro de acopio: Edificio EMCA Carrera 24 No. 39 - primer piso en Calarcá.

“Quebradanegra nos necesita” la alcaldía llama a la solidaridad

El alcalde de Calarcá, Sebastián Ramos “Quebradanegra nos necesita, estamos recolectando ropa, elementos de aseo, alimentos no perecederos, agua potable, colchoneta, cobijas, concentrado para perros y gatos y demás artículos de primera necesidad.

Nuestro centro acopio será en el edificio de Emca, en el primer piso, allí recogemos todas las ayudas. Hoy más que nunca tu solidaridad es la mejor ayuda.

Lázaro Rivas, presidente Junta de Acción Comunal

Sobre las posibles causas del incendio manifestó “Dicen que un señor dejó una olleta en el fogón, en la estufa y que se vino para acá para el centro y que y que ahí ocurrió el incendio. Yo creo que la olleta se le secó, bueno. Hay otros que dicen que porque estaba haciendo quemas por la parte de abajo y que y que entonces que tiraban colillas ahí y que por ahí sí ocurrió el incendio. Entonces no hay unas una certeza, o sea, una información cierta.

Momento del incendio

Pues fueron unos momentos muy desesperantes porque usted sabe lo que es un incendio donde se quemaron 44 viviendas y todas estaban ocupadas. Entonces, eso es aterrador, además se habían podido salvar más viviendas porque resulta que eso es peatonal, eso no allá no entra vehículo, es peatonal. Entonces, por eso no se pudo actuar muy rápido los de los bomberos y eso es muy eso es eso es duro, eso es eso es aterrador.

Quedaron con lo que tenían puesto

Con lo que tenía puesto porque no se le dio no se dio tiempo para que ellos sacaran nada, todo quedaron con lo que tenían encima y gracias al señor alcalde que él está aquí con nosotros, está trabajando hombro a hombro aquí con nosotros, él ya ha conseguido mucha cosa. Y albergue en el colegio para los damnificados.