Protestas por cobro del servicio de parqueadero en el Parque Deportivo de Ibagué

Ibagué

Un grupo de padres de familias de niños y jóvenes que acuden al Parque Deportivo de Ibagué para la práctica de diferentes disciplinas adelantaron una jornada de protesta rechazando la decisión del Instituto Municipal para la Recreación y Deportes IMDRI de implementar el cobro del servicio de parqueadero en este escenario.

Tras varios minutos de adelantar el cierre de vías, la alcaldesa de Ibagué Johana Aranda se reunió con los manifestantes logrando establecer unos puntos de acuerdo:

* Actualmente, el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué no ha firmado la resolución que establezca tarifas para uso de las zonas de parqueo y la Alcaldesa ha manifestado: “Si no hay concertación, no hay resolución”

• Se realizará una mesa abierta este sábado 19 de julio, a las 9:00 de la mañana, para definir estrategias que no afecten a la comunidad deportiva.

• A la fecha, no se ha cobrado por el servicio de parqueo en las instalaciones del Parque Deportivo y de la Unidad Deportiva de la Calle 42.

Tras esta mesa de trabajo los padres de familia vinculados a los diferentes clubes deportivos se comprometieron a no realizar nuevos bloqueos en la ciudad.