Predio para los Emberá no tiene ni techo, comunidad alerta condiciones indignas: Edil de Teusaquillo

Siguen las protestas en Ciudad Salitre en consecuencia del traslado de la comunidad Emberá a un predio IDPAC en el sector, lo que ha generado opiniones divididas entre los habitantes de lugar.

Aunque la Secretaría Distrital de Gobierno ha establecido unos diálogos con la comunidad indígena, este martes en 6AM de Caracol Radio, Gustavo Quintero, secretario de Gobierno, afirmó que los líderes Emberá no han podido llegar a un acuerdo para su traslado; por su parte, la comunidad de El Salitre se cuestiona el porqué no se reconsidera el lugar de traslado.

Este miércoles, 6AM tuvo como invitado al edil de Teusaquillo, Alejandro Zamora, quien advirtió las condiciones indignas que posee el predio, donde además de ser un espacio no apto para la comunidad, se presenta prostitución, microtráfico e inseguridad, lo que haría que la tensión social siga en aumento.

“No tiene más de 10 baños, no tiene techo, no hay condiciones dignas”

El temor de la comunidad y las acusaciones recibdias: “Lastimosamente, un temor de la comunidad lo han intentado minimizar llevándolo a argumentos de racismo, nosotros no hemos sido los que hemos dicho algo malo sobre la comunidad Emberá, al contrario, estamos buscando que se garantice su regreso y bienestar, se está tratando de minimizar esta causa”.

Tensión social en la comunidad: “El problema es que nosotros nunca fuimos informados, nunca nos consultaron, se nos informó un viernes en la noche por un funcionario del IDPAC y de inmediato radicamos una solicitud con más de 5000 firmas para el alcalde Galán con la intención de que considerara la reubicación de los Emberá, luego salió un comunicado en el que decía que este era el lugar más idóneo, lo que generó tensión social”.

Bloqueos y manifestaciones: “Hay que aclarar que los bloqueos y las manifestaciones se han dado porque Ciudad Salitre posee más de cien mil habitantes, cuando la gente sale a las calles se presentan bloqueos, lo de que es el único predio ha puesto a reflexionar a la comunidad porque si hay más predios, el lugar no es el más idóneo, el IDPAC es una entidad pública que no tiene más de 10 baños, no tiene techo, el entorno tiene unas condiciones sociales innegables, hay microtráfico, prostitución, inseguridad”.

Una carga social y otros predios para el traslado: “Nosotros como comunidad hemos sido víctimas de un olvido enorme en esa zona, el Distrito en los últimos años ha salido a decir todo lo que sucede sobre el pueblo Emberá y ahora pretende que la comunidad invisibilice lo que ha sucedido y les diga bienvenidos, hay una carga social que viene desde hace tiempo. Una habitante del sector le preguntó a un funcionario de alto cargo que si no era mejor hacer un traslado a Sumapaz y este le respondió que no podían dañar una localidad tan bonita”.

Condiciones indignas: “El sitio no es para nada adecuado, el fallo de la acción de tutela no puede permitir que se repitan los mismos errores que ya se cometieron en el parque Nacional, la Florida y demás; hay que revisar si se pueden ubicar a todos los indígenas en este lugar”.