Nuevas modificaciones en el gabinete: Petro advierte que cambiará ministros por incumplimientos

El presidente Gustavo Petro anunció “cambios radicales” en su gabinete de ministros, al considerar que algunos altos funcionarios no están cumpliendo con el programa de gobierno por el que fue elegido en 2022.

“Los cambios que he hecho en estos tres años son muchos, pero ¿qué hago?, porque <b>no encuentro un gabinete que cumpla</b> el programa de gobierno de mandato popular” — Gustavo Petro.

Petro aseguró que en los tres años de mandato han pasado ministros “sin saber cuál es el programa de gobierno”, por lo que aseguró que en su último año no puede seguir trabajando con funcionarios que desconozcan los objetivos trazados en campaña.

“Yo no puedo tener mi último año con gente que no sepa el programa de gobierno y no lo aplique. Sea del color político que sea, el gobierno no puede permitir que se burle al pueblo”, enfatizó.

“El programa de gobierno es un mandato popular. Y siempre, aquí, el mandato popular se respeta. No hay norma o ley que se pueda poner por encima de la voluntad del pueblo”, añadió Petro.

En medio de su intervención, el presidente también se refirió al ambiente interno dentro de su equipo de gobierno y reveló tensiones que, según él, afectan el funcionamiento.

“Aquí hay venganza por doquier y yo la estoy sufriendo. Vendetta social, política y entre nosotros, los mayores problemas de este gobierno es la pelea a muerte, donde se tiran a las personas, más en las mujeres (…) ya me van a levantar a palo mañana, pero aquí sabemos cómo es. Yo me paso el 80 % de mi tiempo en la Presidencia atendiendo los problemas de los conflictos entre las mujeres. Internos”, aseguró el mandatario.