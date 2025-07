Play/Pause Mostrar Opciones El Pulso del Fútbol, 16 de julio de 2025 44:45 Cerrar Descargar

Fenerbahce aclara supuesta pelea entre Jhon Durán y Jose Mourinho por indisciplina

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre la salida de Juan Fernando Quintero de América a River Plate. César dijo: “El América quedó muy mal con la forma en la que salió Juan Fernando Quintero del equipo. Incluso en sus últimas salidas ha dado pasos en falso. De Racing dijeron que no podía volver a River en menos de un año y ahora va a llegar después de 6 meses”. Sobre el tema Juan Felipe agregó: “Es que en sus últimos equipos las salidas no fueron muy buenas. En Racing ahora dudan que sus razones personales para salir hayan sido familiares. No hay que especular ni mucho menos, pero a algunos les parece que es así”.

