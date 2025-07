“No hemos recibido nada”: habitantes de Quetame señalan que las ayudas humanitarias son escasas

Cundinamarca

“Sigue lloviendo, no hay esperanzas para Quetame”, aseguró preocupada una habitante del municipio que ha sufrido los estragos de la ola invernal.

Desde el pasado viernes 11 de julio, se reportaron derrumbes, deslizamientos de tierra e inundaciones en varios municipios de Cundinamarca. Sin embargo, Quetame es uno de los más afectados ; quedó aislado totalmente con un derrumbe en la carretera principal.

Los habitantes quedaron incomunicados, decenas de familias están en albergues temporales por el alto riesgo de que un deslizamiento se lleve por completo sus viviendas.

“Muy terrible. No pudimos hacer nada, nos metimos un lavabón y una esparrada y todo”, recordó Olga, que vive en la zona rural del municipio.

Las ayudas no llegan

El panorama es desalentador en Quetame. La lluvia no para a diferencia de las ayudas que no llegan a todas las personas o han sido insuficientes.

“Por lo menos a mí no me han dado sino una bolsa de agua. Nada más, aquí no nos ha llegado nada más”, sostuvo una mujer de la tercera edad que vive en Piendamó, sector que fue afectado hace más de 10 años por la construcción de la vía al Llano.

“Yo llevo damnificada hace 10 años porque a mí se me cayó la casa aquí abajo en Piendamó consecuencia de la construcción de la carretera. No nos han arreglado nada de eso y ahorita de sobremesa nos sigue llegando todo esto”, se lamentó la mujer.

A otras personas se les ha entregado un subsidio de 80 mil pesos, pero señalan que no tienen mercado ni ropa para cambiarse.

Un carrotanque de las Empresas Públicas de Cundinamarca pasa por Puerto Quetame, un municipio aledaño también afectado, surtiendo de agua a los habitantes.

La Gobernación de Cundinamarca junto con la Alcaldía de Quetame instalaron albergues temporales para las familias con mayor riesgo.

María, una mujer de más de 70 años vive sola en su casa que queda cerca a una quebrada y tuvo que trasladarse a uno de estos albergues. “Tengo familiares, pero todos pobres, igual que uno. Me trajeron desde antier para la guardería donde está la gente ahí viviendo”.

Escasean medicamentos, alimentos y no hay clase en el colegio

La comida en Quetame comienza a escasear, al no tener una carretera habilitada es más difícil llevar y sacar alimentos de la zona.

En cuanto a las clases en el colegio, por el momento continuarán desde casa en modalidad virtual. Debido al reciente temblor cuyo epicentro fue en Paratebueno , la infraestructura del colegio quedó dañada.

“Se cayeron bloques, todo eso, y a partir de ahí no se ha podido hacer clase a todos los cursos. La semana pasada enviaron unos trabajos virtuales, pero dijeron que esta semana también iba a tocar así virtualmente. El colegio está dañado y solo están sirviendo ocho salones”, aseguró un estudiante.

Los diferentes entes de socorro adelantan campañas de donaciones y entregas de ayudas humanitarias para repartir en las zonas afectadas.

Reviviendo una tragedia

El próximo 17 de julio se cumplen 2 años de la tragedia en Quetame, en la que murieron cerca de 30 personas debido a una avalancha.

Los habitantes recuerdan ese trágico momento y les preocupa que si las lluvias no paran pueda suceder lo mismo.

“Ahora gracias a Dios no ha habido fallecidos, pero es volver a repetir la misma historia”, aseguró una habitante.

En total, van 69 familias afectadas en Quetame por los deslizamientos en el sector de Algodonal. La Gobernación desplegó maquinaria, carrotanques y asistencia técnica en cinco sectores rurales del municipio.