Líderes Emberá no han aceptado predio en Ciudad Salitre: Secretario de Gobierno

No hay una decisión tomada, líderes Emberá no han aceptado el predio: Secretario de Gobierno // Caracol Radio

En los últimos días, la Secretaría Distrital de Gobierno ha venido realizando un proceso de diálogo abierto y constructivo con las comunidades Emberá para implementar un traslado temporal a un predio IDPAC ubicado en la localidad de Fontibón, zona de Ciudad Salitre.

En medio de este escenario, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, entabló reuniones con representantes y líderes del sector Salitre para garantizar la transparencia y el bienestar de ambas partes, tanto de la comunidad Emberá como de los residentes del sector.

Quintero recalcó que no se tomará ninguna decisión sin la participación de la comunidad receptora, priorizando la protección de los niños, tanto del sector como de la comunidad Emberá; a pesar de los diálogos establecidos, algunos habitantes de El Salitre manifestaron su inconformidad a través de protestas.

Precisamente, Gustavo Quintero estuvo en 6AM de Caracol Radio este martes 15 de julio, en donde aclaró los diferentes aspectos a tomar en cuenta antes de tomar una decisión definitiva sobre la reubicación de la comunidad Emberá, pues aseguró que los líderes no aceptaron el predio y su prioridad sigue siendo regresar a su territorio.

Los líderes Emberá no se han puesto de acuerdo: “Debemos hacer un par de claridades con respecto al predio del Idpac, es idóneo, escogimos 75 y visitamos 21, este es el más adecuado, eso no quiere decir que ya hemos tomado una decisión, se deben tener en cuenta varios aspectos, administrativos, jurídicos, el primero de ellos es que la comunidad Emberá acepte el predio, algo que no ha pasado, los líderes no se ponen de acuerdo, luego el trámite administrativo y jurídico, la relación con la comunidad es importante; aunque el predio es idóneo no hay viabilidad absoluta, seguimos buscando opciones diferentes, es algo que le hemos dicho a los vecinos y residentes del sector”.

La posibilidad del retorno: “Es lo más relevante, antes de cualquier traslado al lugar que se decida, lo primero que debería pasar es el retorno, en los últimos días hablamos con la unidad de víctimas y su intención es el retorno, esta semana habrá viaje para analizar condiciones del territorio, si se da el retorno no hay que hacer un traslado ni relocalización, estamos listos e impulsamos que esto suceda”.

El deseo de la comunidad Emberá: “La gran mayoría de ellos quiere regresar al territorio, lo están esperando desde hace mucho tiempo, si nosotros logramos el retorno aclaramos la decisión tomada; pero mientras haya indefinición, entonces no hay retorno ni decisión, quienes se quedan arrancan una ruta de integración a la ciudad, que es de carácter individual”.